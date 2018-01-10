Кейт Хадсон показала взрослого сына

Кейт Хадсон (Kate Hudson) гордится своими детьми. 7 января старшему сыну актрисы Райдеру исполнилось 14 лет, и звезда в честь этого события выложила в Insta редкую фотографию мальчика.

Публикация от Kate Hudson (@katehudson) Янв 7, 2018 at 11:28 PST

Кейт написала под фото: «И вот ему уже четырнадцать. Но он навсегда останется моим малышом. Уже дважды плакала сегодня. Думаю, родители поймут меня. Куда уходит время? Райдер Робинсон, ты прекрасный молодой человек, и я горжусь, что я твоя мама».

Райдер является сыном Кейт от бывшего мужа Криса Робинсона. Второй сын актрисы, Бингем, появился на свет в 2011 году от вокалиста группы Muse Мэтта Беллами. В 2016 году голливудская красавица сокрушалась, что является одинокой работающей матерью и чувствует свою вину перед детьми. Об этом она написала целое эссе для журнала InStyle: «Иногда я чувствую себя плохой матерью. В некоторые дни мне кажется, что я могу получить награду как лучшая мать дня, а иногда я ловлю себя на том, что занимаюсь странными делами в дальних концах дома только потому, что прячусь от своих детей».

Кейт также рассказала о внутреннем конфликте, она хочет быть дома рядом с детьми и при этом продолжать сниматься в фильмах. «Во мне есть и первобытное желание быть дома с детьми. Но я охотница, - добавляла она. - И мне нравится охотиться. И как женщина я чувствую, что каким-то образом предполагается, что я должна чувствовать вину за эту двойственность».

