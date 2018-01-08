Волочкова забыла о шпагате на Мальдивах

Анастасия Волочкова строго блюдет праздничные традиции - в зимние каникулы она обязательно отправляется отдыхать на Мальдивы. И обычно в эти приятные моменты балерина активно публикует откровенные снимки. Но в этот раз формат немного изменился.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 7, 2018 at 4:41 PST

Откровенная фотосессия Волочковой на Мальдивах в свое время стала сенсацией. С тех пор мы привыкли к «мальдивской обнаженке», но теперь Анастасия решила внести некоторое разнообразие. Она опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена в бикини, а затем запостила серию снимков своих ступней. Причем на одной из фотографий ступня перебинтована и с каплями крови.

«Многие спрашивают, почему я этой радости достойна всей?.. И мальдивской тоже! Да потому что, мои дорогие, я ее заслужила! Каторжным трудом! А Вы?» - написала Волочкова.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 7, 2018 at 12:37 PST

Реакция подписчиков была неоднозначной. Некоторые даже заметили, что балерина пытается давить на жалость: «Анастасия, ну сделайте же операцию на косточке и потом в отпуск на реабилитацию. Ну почему Вы это терпите?», «Ой, да не она одна такая. У всех балерин ноги не в порядке и что? Думаю, не ноют, как эта», «Веселый у нас народ))) А что до Анастасии, тут непонятно, что для нее самой лучше: оставить ее в покое или продолжать глумиться? Наверное, без "народной любви" у нее совсем крыша съедет».

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