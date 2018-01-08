Волочкова забыла о шпагате на Мальдивах
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Анастасия Волочкова строго блюдет праздничные традиции - в зимние каникулы она обязательно отправляется отдыхать на Мальдивы. И обычно в эти приятные моменты балерина активно публикует откровенные снимки. Но в этот раз формат немного изменился.
Откровенная фотосессия Волочковой на Мальдивах в свое время стала сенсацией. С тех пор мы привыкли к «мальдивской обнаженке», но теперь Анастасия решила внести некоторое разнообразие. Она опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена в бикини, а затем запостила серию снимков своих ступней. Причем на одной из фотографий ступня перебинтована и с каплями крови.
«Многие спрашивают, почему я этой радости достойна всей?.. И мальдивской тоже! Да потому что, мои дорогие, я ее заслужила! Каторжным трудом! А Вы?» - написала Волочкова.
Реакция подписчиков была неоднозначной. Некоторые даже заметили, что балерина пытается давить на жалость: «Анастасия, ну сделайте же операцию на косточке и потом в отпуск на реабилитацию. Ну почему Вы это терпите?», «Ой, да не она одна такая. У всех балерин ноги не в порядке и что? Думаю, не ноют, как эта», «Веселый у нас народ))) А что до Анастасии, тут непонятно, что для нее самой лучше: оставить ее в покое или продолжать глумиться? Наверное, без "народной любви" у нее совсем крыша съедет».
Ранее мы писали:Волочкова намекнула на новый роман. По слухам, звезда увлечена звукорежиссером Михаилом Борисовским.
Волочкова: «Панталоны натянуть всегда успеется». Звезда призывает заниматься спортом и не стесняться своего тела.Анастасия Волочкова получила подарок из Голливуда. Голливудский актер Джим Керри устроил балерине сюрприз на день рождения.
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Обсуждение 7
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ЯЭто её ноги?! Я сначала подумала, что руки... Пальцы длинные такие. Как у обезьяны. Длина пальцев на верхних и нижних конечностей примерно одинаковая...
09.01.18 00:33
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МилаСложный тип фигуры, когда плечи широкие, а таз узкий. Она могла бы очень красиво выглядеть, если бы подчеркивала длинные красивые ноги и стройную рельефную попу, а верхнюю часть фигуры драпировала. Зачем постить фотки в купальнике в полный рост и в анфас, демонстрируя все недостатки - непонятно.
08.01.18 17:01
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ЛастивочкаГрудь вроде как большая, а некрасивая...Такие толстые плющеный мячи в разные стороны от середины размазаны...И на каждой фотке...
08.01.18 16:40
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Баба ВаляИ бокальчик одиноко стоит на столе. Пьет одна?))
08.01.18 16:12
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А она разве где-то работает? Ее же когда выперли из Большого, она никуда кроме как по мужикам и не устраивалась. Или таки мадам где-то натанцовывает?
08.01.18 14:02
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Вот и меня давно интересует: где эта мадам трудится, как каторжник? Давно не слышала о ее выступлениях где бы то ни было. Думаю, что она на самом деле несчастна, потому что никто ее не любит, и этими заявлениями просто сама себя пытается убедить, что у нее все отлично. Только не жалко ее ни капельки.
08.01.18 23:37
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