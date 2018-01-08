 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Топурия строит отношения с Гуфом?


0 0

В октябре она официально объявила о разводе. Но солистка A'Studio Кети Топурия, определенно, не из тех девушек, которые надолго застревают в рефлексиях по поводу неудавшегося брака. По слухам, певица строит новые отношения. Если эти отношения можно назвать «новыми».

Год назад в Сети бурно обсуждался предполагаемый роман и совместный отдых Кети с рэпером Гуфом. Певица сплетни не комментировала, но Гуф все же решил пояснить: «Мы хорошо общаемся с Кети, дружим. Но мы не настолько близки, чтобы ездить вместе отдыхать. И о том, что мы провели отдых на одном острове, я узнал только по приезде в Москву. Я очень уважаю Кети и ее семью. И она точно не заслуживает быть втянутой в такую историю».

Сейчас рэпер вместе с родственниками отдыхает в Таиланде. А Кети на днях опубликовала снимок у океана. Подписчики насторожились. А когда Гуф поинтересовался у певицы в комментариях: «Где это ты?», многие предположили, что это неуклюжая попытка скрыть то обстоятельство, что рэпер и Кети вместе.

Некоторые даже недоумевают, зачем артисты пытаются скрыть отношения: «Ребята, вы такие классные, давайте уже совместное фото!»

Ранее мы писали:

Кети Топурия: «У нас с мужем есть возможность соскучиться». По словам артистки, они с супругом не сидят с утра до вечера, не смотрят друг на друга. 

Кети Топурия: «Я даже не знаю, как включать стиральную машину». Откровенное интервью "Клео". 

Кети Топурия представила стильную фотосессию дочери. Певица растит модницу. 



0 Не нравится 0 Нравится 08.01.2018 Теги: кети топурия

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору