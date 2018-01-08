Топурия строит отношения с Гуфом?

В октябре она официально объявила о разводе. Но солистка A'Studio Кети Топурия, определенно, не из тех девушек, которые надолго застревают в рефлексиях по поводу неудавшегося брака. По слухам, певица строит новые отношения. Если эти отношения можно назвать «новыми».

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) Янв 6, 2018 at 11:00 PST

Год назад в Сети бурно обсуждался предполагаемый роман и совместный отдых Кети с рэпером Гуфом. Певица сплетни не комментировала, но Гуф все же решил пояснить: «Мы хорошо общаемся с Кети, дружим. Но мы не настолько близки, чтобы ездить вместе отдыхать. И о том, что мы провели отдых на одном острове, я узнал только по приезде в Москву. Я очень уважаю Кети и ее семью. И она точно не заслуживает быть втянутой в такую историю».

Сейчас рэпер вместе с родственниками отдыхает в Таиланде. А Кети на днях опубликовала снимок у океана. Подписчики насторожились. А когда Гуф поинтересовался у певицы в комментариях: «Где это ты?», многие предположили, что это неуклюжая попытка скрыть то обстоятельство, что рэпер и Кети вместе.

Некоторые даже недоумевают, зачем артисты пытаются скрыть отношения: «Ребята, вы такие классные, давайте уже совместное фото!»

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