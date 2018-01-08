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Жена Аршавина устроила скандал в самолете


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Крайне неприятный инцидент случился с супругой и дочерью футболиста Андрея Аршавина. Алису Аршавину сняли с ребенком с рейса Москва - Алма-Ата. Дама уже написала заявление в полицию на стюардессу.

Инцидент произошел во время подготовки самолета ко взлету. По словам бортпроводниц, Аршавина ходила по салону, в то время как должна была находиться на своем месте, и не подчинялась требованиям экипажа. По некоторым данным, из-за дамы рейс был задержан почти на два часа.

Сама же Алиса рассказала, что в момент подготовки ко взлету пыталась поменять ребенку подгузник. По словам Аршавиной, стюардесса требовала поменять памперс как можно быстрее и принесла несколько салфеток. А когда девочку уже переодели, Алису убедительно попросили покинуть борт самолета. Затем с Аршавиной провели беседу полицейские.

Алиса возмущена произошедшим и сообщила в соцсетях, что подала заявление в полицию на бортпроводницу Анастасию Куракину: «Ну что, спасибо за Рождество. Заявление на обидчицу, старшую бортпроводницу Анастасию Куракину посчитала написать. Дабы снять такого человека с должности, чтобы не пострадали другие люди этой авиакомпании "Аэрофлот"».

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0 Не нравится 0 Нравится 08.01.2018 Теги: Андрей Аршавин

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