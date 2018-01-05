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Павел Воля поразил публику новой «стрижкой»


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Павел Воля приготовил поклонникам новогодний сюрприз. Резидент Comedy Club опубликовал в Сети снимок, где он с обритой головой. Подписчики в недоумении.

 

Непонятно, какой реакции ждал Павел Воля, опубликовав столь экстравагантный и дерзкий снимок. Подписчики теряются в догадках, строя версии, может, резидент Comedy Club просто разыграл публику?

«С Новым что?????????» — стоит подпись под снимком, Павел также сопроводил фото хештегами: #отмечалиувлекся , #женастриглаиувлеклась , #аченеткогдада и #утропослепраздников.

Поклонники все же предполагают, что любимый артист разыграл публику: наложил искусный грим или обработал снимок в фотошопе. Кто-то решил, что Павел смертельно болен, были и те, кто предположил, что Павел проиграл спор, пишет издание ok-magazine.

Ни для кого не секрет, что Павел любит похулиганить, и он неоднократно демонстрировал свой талант юмориста. Можно предположить, что и на этот раз Павел всего лишь разыграл народ. Ранее артист говорил, какие качества должен иметь юморист. «Хоть какое-то чувство юмора, во-первых. Во-вторых, понимание того, что можно говорить, а что нельзя. И в-третьих, не трусить! Брать и шутить. Я думаю, что для юмора нет запретных тем. Главное, чтобы не было скучно. Потому что как только становится скучно, юмор превращается в пошлость. Конечно, шутить надо в рамках какого-то приличия и не быть дураком, которого после очередной шутки хочется посадить на кол и сжечь на костре. Хотя есть одна запретная для юмора тема: стрижка когтей у собаки породы такса».
 



0 Не нравится 0 Нравится 05.01.2018 Теги: павел воля

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