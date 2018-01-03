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Равшана Куркова отдыхает в экстремальных условиях


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Новогодние праздники проходят для каждого по-своему. Кто-то проводит время на диване с тарелкой оливье, кто-то гуляет с детьми в парке, а кто-то загорает на пляже на тропическом острове. Но Равшана Куркова решила время не терять и стала готовиться… к зомби-апокалипсису.

 

На самом деле, Равшана решила экстремально отдохнуть в Ростовской области, где ей предложили поохотиться на косулю на квадроцикле и не только. Актриса овладевает мужскими навыками в загородном клубе и уже сегодня тренировалась стрелять из лука.

«Здорово, когда навыки, которые осваиваются для роли, остаются со мной навсегда. И пусть на охоту я никогда не пойду, зато если начнется зомби-апокалипсис, точно знаю, какое выбрать оружие!» — рассказала Куркова.

Компанию Равшане составили ее друзья, которые вместе с актрисой весело развлекаются на дикой природе. И скучать не приходится, вот, например, накануне они все вместе ходили на рыбалку, пишут «7Дней».

Напомним, что в 2017 году Равшана стала замужней женщиной, и ее супругом стал 27-летний актер Станислав Румянцев. Первым мужем Равшаны был фотограф Семен Курков, брак вскоре распался, но фамилию актриса оставила себе. Потом была семейная жизнь с актером Артемом Ткаченко, брак длился 4 года. В 2008 году Равшана рассталась с мужем.
 



0 Не нравится 0 Нравится 03.01.2018 Теги: равшана куркова

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Обсуждение 1  

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