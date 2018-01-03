 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Джиллиан Андерсон больше не интересуют «Секретные материалы»


0 0

Сериал «Секретные материалы» –  самый популярный проект о паранормальных явлениях. Фанаты дождались его возобновления после долгого перерыва, в 2016 году вышел 10-ый сезон, вскоре покажут и 11-ый. Но на этом все… Актриса Джиллиан Андерсон (Gillian Anderson) считает, что тему можно считать закрытой.

 

Последние два сезона сериала «Секретные материалы» стали подарком для любителей мистики и инопланетян, однако продолжение вряд ли будет. Джиллиан Андерсон, исполняющая роль агента ФБР Даны Скалли, сказала, что с нее хватит, пишут «7Дней».

«Этот, 11-ый сезон, вне сомнения, стал для меня последним!» - заявила актриса. В октябре Андерсон говорила репортерам, что ранее у нее было ощущение, что проект еще не закончен, однако теперь она считает, что точка поставлена. «Мне казалось, что мы дали нашим зрителям еще не все, что они от нас ожидали. Но теперь, после завершения 11-го сезона, я думаю, что для меня эта тема закрыта…»

Пару месяцев назад создатель сериала Крис Картер заявил, что «есть еще немало историй для сериала». Однако вряд ли без Андерсон возможно продолжение, ведь есть шанс, что исполнитель роли агента Фокса Малдера, Дэвид Духовны (David Duchovny), не захочет сниматься без Джиллиан.

Оригинальный сериал «Секретные материалы» выходил на Fox с 1993 по 2002 год, став одним из самых продолжительных проектов на телевидении. Проект получил множество престижных телевизионных наград, в том числе более 20 премий «Эмми» и «Золотой глобус».



0 Не нравится 0 Нравится 03.01.2018 Теги: Джиллиан Андерсон

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • evgeniapanarina
    С Новым Годом !!! Отличнaя возмoжнoсть зарaботaть на Hовoгодние пoдapки свoим близким и конeчнo же для Ceбя! от 20 000 ежедневно на Вашу карту или электронный кошелек Пoдробнoсти на сaйте http://ekazoom.ru
    		 04.01.18 07:46
         
    -1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору