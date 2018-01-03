Джиллиан Андерсон больше не интересуют «Секретные материалы»

Сериал «Секретные материалы» – самый популярный проект о паранормальных явлениях. Фанаты дождались его возобновления после долгого перерыва, в 2016 году вышел 10-ый сезон, вскоре покажут и 11-ый. Но на этом все… Актриса Джиллиан Андерсон (Gillian Anderson) считает, что тему можно считать закрытой.

Публикация от Gillian Anderson (@_gilliananderson) Авг 21, 2017 at 9:03 PDT

Последние два сезона сериала «Секретные материалы» стали подарком для любителей мистики и инопланетян, однако продолжение вряд ли будет. Джиллиан Андерсон, исполняющая роль агента ФБР Даны Скалли, сказала, что с нее хватит, пишут «7Дней».

«Этот, 11-ый сезон, вне сомнения, стал для меня последним!» - заявила актриса. В октябре Андерсон говорила репортерам, что ранее у нее было ощущение, что проект еще не закончен, однако теперь она считает, что точка поставлена. «Мне казалось, что мы дали нашим зрителям еще не все, что они от нас ожидали. Но теперь, после завершения 11-го сезона, я думаю, что для меня эта тема закрыта…»

Пару месяцев назад создатель сериала Крис Картер заявил, что «есть еще немало историй для сериала». Однако вряд ли без Андерсон возможно продолжение, ведь есть шанс, что исполнитель роли агента Фокса Малдера, Дэвид Духовны (David Duchovny), не захочет сниматься без Джиллиан.

Оригинальный сериал «Секретные материалы» выходил на Fox с 1993 по 2002 год, став одним из самых продолжительных проектов на телевидении. Проект получил множество престижных телевизионных наград, в том числе более 20 премий «Эмми» и «Золотой глобус».