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«Голос»: Победу одержал подопечный Александра Градского


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Завершился очередной сезон популярного шоу «Голос», и снова Александр Градский на высоте. 29-летний Селим Алахяров из команды музыканта стал победителем. Поздравляем!

За победу в финале боролись Ладислав Бубнар из команды Пелагеи, Тимофей Копылов, подопечный Леонида Агутина, девушка из Китая Ян Гэ от команды Димы Билана и Селим Алахяров. Сначала конкурсанты вместе исполнили знаменитую композицию Beatles Let It Be, затем дуэты с наставниками, а затем началась борьба соло.

Участники исполнили следующие песни: Бубнар - «Аллилуйя» Леонарда Коэна, Гэ - «Где же ты, мечта?» Эдуарда Артемьева, Копылов - Highway To Hell группы AC/DC, Селим - «Нам не жить друг без друга».

На последнем этапе соперничали Бубнар, Копылов и Алахяров. И победа досталась Селиму, исполнившему песню «Перемен» Виктора Цоя. Артист из Махачкалы набрал 67,3% голосов телезрителей.

Победителю достались статуэтка «Голоса»,  миллион рублей и автомобиль Ford. А в заключение Алахяров, выпускник музыкального училища имени Гнесиных по классу академического вокала, исполнил песню «Чертово колесо».

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0 Не нравится 1 Нравится 30.12.2017 Теги: голос

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