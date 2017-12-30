«Голос»: Победу одержал подопечный Александра Градского
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Завершился очередной сезон популярного шоу «Голос», и снова Александр Градский на высоте. 29-летний Селим Алахяров из команды музыканта стал победителем. Поздравляем!
За победу в финале боролись Ладислав Бубнар из команды Пелагеи, Тимофей Копылов, подопечный Леонида Агутина, девушка из Китая Ян Гэ от команды Димы Билана и Селим Алахяров. Сначала конкурсанты вместе исполнили знаменитую композицию Beatles Let It Be, затем дуэты с наставниками, а затем началась борьба соло.
Участники исполнили следующие песни: Бубнар - «Аллилуйя» Леонарда Коэна, Гэ - «Где же ты, мечта?» Эдуарда Артемьева, Копылов - Highway To Hell группы AC/DC, Селим - «Нам не жить друг без друга».
На последнем этапе соперничали Бубнар, Копылов и Алахяров. И победа досталась Селиму, исполнившему песню «Перемен» Виктора Цоя. Артист из Махачкалы набрал 67,3% голосов телезрителей.
Победителю достались статуэтка «Голоса», миллион рублей и автомобиль Ford. А в заключение Алахяров, выпускник музыкального училища имени Гнесиных по классу академического вокала, исполнил песню «Чертово колесо».
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Обсуждение 3
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30.12.17 21:48
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МашаСамый провальный сезон Голоса из всех. Унылые исполнители, наставники погрязли в самолюбовании...
30.12.17 12:18
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IVA InternetЛучше Цоя не спеть. Зря он именно эту песню выбрал.
30.12.17 11:06