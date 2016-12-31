Дарья Антонюк победила в шоу «Голос»

Подведены итоги пятого сезона шоу «Голос». Конкурс завершился вчера вечером, и победительницей названа Дарья Антонюк. Поздравляем девушку и желаем ей дальнейших успехов.

За победу в финале боролись помимо Дарьи Александр Панайотов, Кайрат Примбердиев и Сардор Милано.

Антонюк исполнила романс Подревского «Дорогой длинною». В ходе SMS-голосования сообщения в поддержку девушки отправили 53,6% зрителей. Второе место занял Александр Панайотов с 46,5% голосов.

Как уточняется, 20-летняя Антонюк - выпускница вокальной студии и начинающая актриса, учится в Школе-студии МХАТ. «Я в шоке, - призналась после окончания шоу Дарья. - Не понимаю, что происходит! Конечно, есть счастье и Новый год. Но я не понимаю как».

По мнению обозревателей, возможно, пятый сезон «Голоса» имел не самый мощный состав вокалистов. Новых Антона Беляева, Тины Кузнецовой или Наргиз Закировой не появилось. Но наблюдать за проектом стоило ради финала - такой непредсказуемой концовки еще не было.

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