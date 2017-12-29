Его отец играл великолепного Джеймса Бонда в четырех фильмах из серии про знаменитого шпиона. Сын Пирса Броснана (Pierce Brosnan), шестнадцатилетний Пэрис (Paris), доказал, что невероятная харизма в полной мере передалась ему от отца.

Публикация от Pierce Brosnan (@piercebrosnanofficial) Сен 1, 2017 at 6:58 PDT

Юноша был замечен в четверг в Малибу, он совершал шопинг, делая набеги на местные магазины. На Пэрисе были коричневая замшевая куртка, белая рубашка в полоску и обтягивающие черные джинсы. Доказывая важность хороших генов, он демонстрировал великолепную фигуру, красоту его подчеркивали и темные густые локоны, пишет Daily Mail.

Его двадцатилетний брат Дилан уже работает моделью, участвовал в рекламной кампании Burberry и в разнообразных показах. Вместе с Диланом на прошлой неделе прошел по магазинам Лос-Анджелеса и сам Пирс, которому исполнилось 64 года. Они зашли в бутик Saint Laurent для того, чтобы присмотреть себе новую обувь. Сердцеед Пирс, несомненно, передал свои очарование и чувство стиля детям.

Напомним, модельный дебют Дилана состоялся в ноябре 2014 года на показе Saint Laurent. Юноша, который, помимо модельного бизнеса, занимается музыкой и изучает кинематограф в Калифорнии, начал свою карьеру после того, как встретился с бывшим креативным директором Burberry на одном из пляжей Малибу.

