У Робин Райт новый роман
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Актриса Робин Райт (Robin Wright) как-то обмолвилась, что вовсе не боится одиночества. И ей вполне комфортно одной. Но Робин также не против новых отношений. По слухам, сейчас у актрисы развивается роман с весьма интересным мужчиной.
51-летняя Райт встречается с менеджером модного дома Saint Laurent Клементом Жироде (Clement Giraudet). По данным таблоидов, Робин познакомилась с Клементом на Неделе моды в Париже в сентябре. Затем актрису с Жироде видели на одном из футбольных матчей в Париже.
А теперь пара проводит рождественские каникулы в Тахо-Сити, Калифорния, катаясь на лыжах. По данным Page Six, прилетая в Лос-Анджелес, Клемент теперь останавливается у Робин.
Стоит отметить, что Райт сейчас в прекрасной форме. Недавно рассказывая о съемках в блокбастере «Чудо-женщина», актриса призналась, что роль наставницы принцессы амазонок стала для нее настоящим подарком.
«Эта роль была мне наградой, лучшим подарком на юбилей. Я брала уроки верховой езды, восточных единоборств, хореографии. Поднимала тяжести, выполняла бесконечные отжимания, наклоны, приседания, «подвешивания» на брусьях — мое тело не привыкло к такой интенсивной нагрузке, помнится, все болело и ныло, я вечно была в порезах и синяках. Но не хотела показать слабину».
Ранее мы писали:Робин Райт: «Разве я — хищница?» Актриса рассказала о новых отношениях.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 3
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29.12.17 16:35
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tutti Sotchiэто не Тахо-Сити, Калифорния, а называется Lake Tahoe...Там красиво и удивительно снежное место в Калифорнии !!!
29.12.17 16:00