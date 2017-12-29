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У Робин Райт новый роман


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Актриса Робин Райт (Robin Wright) как-то обмолвилась, что вовсе не боится одиночества. И ей вполне комфортно одной. Но Робин также не против новых отношений. По слухам, сейчас у актрисы развивается роман с весьма интересным мужчиной.

51-летняя Райт встречается с менеджером модного дома Saint Laurent Клементом Жироде (Clement Giraudet). По данным таблоидов, Робин познакомилась с Клементом на Неделе моды в Париже в сентябре. Затем актрису с Жироде видели на одном из футбольных матчей в Париже.

А теперь пара проводит рождественские каникулы в Тахо-Сити, Калифорния, катаясь на лыжах. По данным Page Six, прилетая в Лос-Анджелес, Клемент теперь останавливается у Робин.

Стоит отметить, что Райт сейчас в прекрасной форме. Недавно рассказывая о съемках в блокбастере «Чудо-женщина», актриса призналась, что роль наставницы принцессы амазонок стала для нее настоящим подарком.

«Эта роль была мне наградой, лучшим подарком на юбилей. Я брала уроки верховой езды, восточных единоборств, хорео­графии. Поднимала тяжести, выполняла бесконечные отжимания, наклоны, приседания, «подвешивания» на брусьях — мое тело не привыкло к такой интенсивной нагрузке, помнится, все болело и ныло, я вечно была в порезах и синяках. Но не хотела показать слабину».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 29.12.2017 Теги: Робин Райт

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