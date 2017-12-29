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Юрий Лоза завидует Бузовой?


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Музыкант Юрий Лоза переживает очередной пик популярности. Последние два года артист регулярно радует ироничными и едкими замечаниями. Рейтинги Лозы повысились, но до популярности уровня Ольги Бузовой ему далеко. И артиста это немного расстраивает.

На днях артист рассказал о своих планах на новогоднюю ночь. «2018-й встречу на Поклонной горе. Канал ТВЦ предложил мне выступить перед зрителями после боя курантов. Вообще, для меня 1 января просто очередной день в календаре, на который, кстати, выпадает пост. А настоящий праздник - Рождество. Я стал старше, болячек прибавилось, кто-то из родных ушел из жизни, так что праздновать нечего. Грустно, что моя песня «Прошел год», отражающая это состояние, за те 13 лет, что существует, ни в один праздничный эфир не попала. Меня не выпускают в телевизор, а раскручивают какую-то Бузову. Ну пусть так».

Кстати, недавно Лозе снова припомнили скандальные замечания в адрес Rolling Stones и Led Zeppelin («80% того, что спето Led Zeppelin, слушать невозможно, потому что это сыграно и спето плохо. Rolling Stones гитару не настроили за всю жизнь ни разу, а Джаггер ни в одну ноту не попал ни разу, ну что поделаешь»).

Музыкант же заявил, что вовсе не хотел никого обидеть. «Что самое удивительное – я просто цитировал. Когда-то Майкл Джексон сказал о Мике Джаггере: «Я не знаю, как этот парень стал звездой, потому что он не попал ни в одну ноту». И я с ним согласен. <>. Журналистам просто нужен скандал. Сейчас все заряжены на скандал. И каким угодно образом хотят его создать».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 29.12.2017 Теги: Юрий Лоза

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