Сестра Меган Маркл обиделась на принца Гарри

Недавно принц Гарри заявил о том, что королевская семья станет для его будущей жены «семьей, которой у нее никогда не было». Это замечание не понравилось Саманте Грант (Samantha Grant), сестре Меган Маркл (Meghan Markle). И женщина выступила в ответ.

Недавно обручившаяся королевская пара посетила студию программы Radio 4 Today, где рассказала о своем первом совместном Рождестве. Принц Гарри поведал слушателям, что его семье было приятно присутствие Маркл, и все полюбили ее.

Гарри также сообщил, что они провели прекрасное время с его братом и невесткой, бегая и играя с детьми. Принц добавил, что Меган, первая из будущих невест, приглашенная на семейное торжество, легко привыкает к имеющимся традициям.

«Она превосходно справилась, - сказал он. - Она великолепно вписывается, и это семья, которой, я думаю, у нее никогда не было».

Этот комментарий расстроил Саманту, сестру Меган, пишет издание Mirror. Женщина отметила, что будущая принцесса выросла в большой семье, заодно обвинила Меган в том, что та «слишком занята».

Саманта является сводной сестрой Меган от первого брака ее отца, женщина написала в Twitter, что семья всегда была готова во всем помочь ей. Родители Меган развелись, когда ей было шесть лет. Саманта, которая недавно привлекла внимание к себе, заявив, что собирается написать книгу о Меган, назвала замечание принца нетактичным.

Источник фото: Globallookpress.com