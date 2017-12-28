 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Сестра Меган Маркл обиделась на принца Гарри


3 1

Недавно принц Гарри заявил о том, что королевская семья станет для его будущей жены «семьей, которой у нее никогда не было». Это замечание не понравилось Саманте Грант (Samantha Grant), сестре Меган Маркл (Meghan Markle). И женщина выступила в ответ.

Недавно обручившаяся королевская пара посетила студию программы Radio 4 Today, где рассказала о своем первом совместном Рождестве. Принц Гарри поведал слушателям, что его семье было приятно присутствие Маркл, и все полюбили ее.

Гарри также сообщил, что они провели прекрасное время с его братом и невесткой, бегая и играя с детьми. Принц добавил, что Меган, первая из будущих невест, приглашенная на семейное торжество, легко привыкает к имеющимся традициям.

«Она превосходно справилась, - сказал он. - Она великолепно вписывается, и это семья, которой, я думаю, у нее никогда не было».

Этот комментарий расстроил Саманту, сестру Меган, пишет издание Mirror. Женщина отметила, что будущая принцесса выросла в большой семье, заодно обвинила Меган в том, что та «слишком занята».

Саманта является сводной сестрой Меган от первого брака ее отца, женщина написала в Twitter, что семья всегда была готова во всем помочь ей. Родители Меган развелись, когда ей было шесть лет. Саманта, которая недавно привлекла внимание к себе, заявив, что собирается написать книгу о Меган, назвала замечание принца нетактичным.

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 3 Нравится 28.12.2017 Теги: Меган Маркл принц гарри Саманта Грант

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору