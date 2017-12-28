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Кара Делевинь и Пэрис Джексон строят отношения


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Кара Делевинь (Сara Delevingne) в прошлом уже обжигалась о несчастную любовь, и нет ничего удивительного, что в новых отношениях она предпочитает не торопить события. В течение последних месяцев 25-летняя актриса устанавливает все более прочную дружбу с 19-летней Пэрис Джексон (Paris Jackson).

 

Судя по всему, пара стала еще ближе, так как Рождество они провели вместе. Дочь Майкла Джексона и супермодель вынуждены метаться между Лондоном, Италией и Чехией, где Кара снимается в новом сериале «Карнавальная шумиха» производства Amazon.

Источник, близкий к паре, сообщил изданию The Sun, что с тех пор, как звезды встретились в Лос-Анджелесе на церемонии MTV Movie and TV Awards в мае, они много времени проводят вместе. Кара пригласила Пэрис на ее  Christmas Burberry X мероприятие в Лондоне, чтобы затем увлечь ее в Венецию и Прагу, где они праздновали Рождество и бродили по рынкам.

«Они обе очень любят музыку и проводят ночи, играя на гитаре и исполняя песни, - утверждает источник. - Это только начало их отношений, и у Кары сейчас очень мало свободного времени, так как она связана обязательствами по съемке в сериале, но не приходится сомневаться, что между ними действительно что-то есть».

Пэрис также выложила фотографию, на которой они с Карой находятся на рождественском рынке в Праге, сопроводив ее сентиментальной подписью, цитируя песню из саундтрека фильма «Один дома 2»: «В конце моего пути будешь ли ты моим истинным другом».
 



0 Не нравится 0 Нравится 28.12.2017 Теги: Кара Делевинь Пэрис Джексон

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