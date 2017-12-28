Джанлука Вакки поздравляет с праздниками

Возможно, у него некоторые проблемы с кредиторами. Но «танцующий миллионер» вовсе не собирается беспокоиться по этому поводу. Джанлука Вакки (Gianluca Vacchi) продолжает наслаждаться жизнью и поздравляет поклонников с зимними праздниками очередным горячим снимком.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Дек 25, 2017 at 10:19 PST

50-летний Джанлука на днях опубликовал в Insta фотографию, на которой запечатлен загорающим на яхте. «Счастливого солнечного Рождества», - написал Вакки. Снимок набрал более 284 тысяч лайков, поклонники также поздравляют мужчину и восхищаются его прекрасной формой.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Дек 22, 2017 at 4:09 PST

Чуть ранее Вакки опубликовал рождественский ролик, в котором он в костюме Санты исполняет фирменные танцевальные па на фоне красного роллс-ройса.

Кстати, сейчас Джанлука в статусе свободного мужчины. В октябре он расстался с вице-мисс Вселенной-2015 Ариадной Гутьеррес.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Дек 21, 2017 at 8:40 PST

Напомним, в августе стало известно о том, что из-за крупных долгов (10,5 млн евро) была проведена конфискация принадлежащих мужчине яхт и вилл. Но Джанлука не особенно расстроился. Или делал вид. «Хотите интервью? Легко, но только за ваш счет. Вы же знаете, у меня кончились деньги», — заявил Джанлука на расспросы корреспондента итальянской газеты Quotidiano.

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