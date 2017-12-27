Семья Джорджа Майкла опубликовала детский снимок певца

Семья Джорджа Майкла воздала почести певцу в первую годовщину со дня его смерти. Джордж умер в прошлом году на Рождество в возрасте 53 лет от естественных причин, и его родные признаются в том, что месяцы после его ухода были очень тяжелыми для них.

Родные певца благодарят его поклонников за поддержку. В знак внимания они опубликовали детскую фотографию Джорджа. Также его семья, сестры Мелани и Йода и отец Джек Панайоту, разместила трогательное послание на его сайте, пишет Daily Mail.

«Этот год был полон новых и тяжелых испытаний для тех, кто был близок и предан Джорджу, тяжело было слышать его песни Last Christmas и December Song, звучащие в магазинах, из машин и радиоприемников, как то было всегда, и знать, что его больше нет с нами. Это Рождество будет тяжелым без него, но мы знаем, что не одиноки в своей скорби в годовщину его смерти, и горе нашей большой семьи и наших друзей разделяемо многими из вас», - гласит текст.

Родные певца также сказали, что Джордж, который очень любил Рождество и всегда надеялся, что в этот день будет снег, хотел бы, чтобы все, кто помнит и любит его, подняли бокалы и наслаждались его музыкой и временем со своими друзьями и семьей, каким бы сложным это иногда ни казалось.

