Рианна оплакивает смерть брата

Рианна (Rihanna) в трауре. Двоюродный брат певицы, Тэйвон Кэйсин Аллейн, был убит на Барбадосе через несколько часов после того, как отпраздновал Рождество вместе с певицей. Известно, что молодого человека застрелили.

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Дек 26, 2017 at 7:16 PST

Сокрушенная горем, Рианна разместила серию фотографий с ней и Тэйвоном и призвала остановить преступления с огнестрельным оружием. Аллейн, которому был всего 21 год, прогуливался в районе Святого Михаила на курортном острове около 7 часов утра, когда кто-то подошел и выстрелил в него несколько раз, пишет Daily Mail.

«Покойся с миром, братик…не могу поверить, что только недавно я обнимала тебя, - написала певица в Insta. - Никогда не думала, что это будет последний раз, когда я почувствую тепло твоего тела. Всегда буду любить тебя». В конце сообщения Рианна разместила хештег '#endgunviolence, призывая остановить преступления, совершающиеся с огнестрельным оружием.

Ранее в этом месяце полиция Барбадоса заявляла, что, по сравнению с 2016 годом, на острове значительно возросло количество подобных преступлений.

Согласно Nation News, неизвестный убийца Аллейна выстрелил в него несколько раз, после чего покинул место преступления. Тэйвона доставили в больницу, где он скончался от полученных ран.

