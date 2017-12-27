 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Рианна оплакивает смерть брата


0 0

Рианна (Rihanna) в трауре.  Двоюродный брат певицы, Тэйвон Кэйсин Аллейн, был убит на Барбадосе через несколько часов после того, как отпраздновал Рождество вместе с певицей. Известно, что молодого человека застрелили. 

 

Сокрушенная горем, Рианна разместила серию фотографий с ней и Тэйвоном и призвала остановить преступления с огнестрельным оружием. Аллейн, которому был всего 21 год, прогуливался в районе Святого Михаила на курортном острове около 7 часов утра, когда кто-то подошел и выстрелил в него несколько раз, пишет Daily Mail.

«Покойся с миром, братик…не могу поверить, что только недавно я обнимала тебя, - написала певица в Insta. - Никогда не думала, что это будет последний раз, когда я почувствую тепло твоего тела. Всегда буду любить тебя». В конце сообщения Рианна разместила хештег '#endgunviolence, призывая остановить преступления, совершающиеся с огнестрельным оружием.  

Ранее в этом месяце полиция Барбадоса заявляла, что, по сравнению с 2016 годом, на острове значительно возросло количество подобных преступлений.

Согласно Nation News, неизвестный убийца Аллейна выстрелил в него несколько раз, после чего покинул место преступления. Тэйвона доставили в больницу, где он скончался от полученных ран.
 



0 Не нравится 0 Нравится 27.12.2017 Теги: рианна

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору