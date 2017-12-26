Пэрис Джексон порадовала поклонников отца

Рождество – время волшебства. Звезды устраивают близким приятные сюрпризы. А Пэрис Джексон (Paris Jackson) позаботилась и о поклонниках своего отца. Она сделала им особенный подарок, разместив фотографию своего младшего брата Бланкета (Blanket).

Публикация от Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) Дек 25, 2017 at 11:35 PST

На фото младший из трех детей поп-короля Майкла Джексона позирует рядом со своей девятнадцатилетней сестрой Пэрис, двадцатилетним старшим братом Принцем (Prince) и одним из друзей.

Бланкет, которому исполнилось 15 лет и который сменил имя на Биги, превратился в долговязого подростка, он сравнялся ростом с братом и сестрой и выглядит почти неузнаваемым во всем, кроме длинных волос, которые он носит с самого детства. «Счастливого Рождества от нас всех вам всем», - написала Пэрис, правда, на фото никто не улыбается.

Сама Пэрис празднует Рождество в местах весьма далеких от снегов и еловых веток. Ранее в тот же день Пэрис опубликовала снимок, где она в купальнике висит на дереве, отдыхая в каком-то экзотическом месте.

Публикация от Paris-Michael K. Jackalope (@parisjackson) Дек 25, 2017 at 4:06 PST

Пэрис любит позировать перед камерами, работает как модель, участвует в телевизионных шоу и сама делает много снимков, тогда как ее братья Принц и Бланкет предпочитают вести тихую жизнь подальше от камер. Именно поэтому выложенный ею снимок поклонники считают едва ли не уникальным.

