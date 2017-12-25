 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Чехова объяснила, почему похудение - дорогое удовольствие


1 1

Анфиса Чехова прекрасно знает, как сложно бороться с лишним весом. По словам ведущей, проблемы с фигурой начались у нее в подростковом возрасте и похудеть она пыталась на протяжении нескольких десятков лет. Несколько лет назад Анфиса, наконец, решила проблему. Теперь звезда готова поделиться своими секретами, но не бесплатно.

Чехова предлагает всем желающим скорректировать вес с помощью ее авторской системы, однако поклонники ведущей заявили, что Анфиса заломила слишком высокую цену за свой видеокурс.

В ответ ведущая заметила, что бесплатные курсы - бесполезны. Такова особенность человеческой психологии.

«Друзья, девушки, девочки, женщины. Большую половину своей жизни я мучилась от лишнего веса и хочу поделиться системой, как от него избавиться без лишних мучений. В комментариях я увидела все ваши вопросы и пожелания – и большинство из них касается цены. Чтобы разработать данную систему, я потратила 25 лет проб и ошибок и миллионы рублей на различных тренеров, диетологов и психологов. <...>. Во что не вкладываешься, то не ценишь. Мне часто дарят абонементы в фитнес-центры, в которые я не хожу. Я же не заплатила за них. Поэтому все эти бесплатные записи в интернете не делают людей худыми. Мы ценим только то, во что вложились!!!»

Согласны с Чеховой?

Ранее мы писали:

Анфиса Чехова: «Я тяну на идеальную женщину». По мнению звезды, идеальной можно назвать женщину, умеющую быть нежной, заботливой, умной, стильной, ухоженной и целеустремленной. 

Анфиса Чехова учит любить себя. По мнению звезды, каждая из нас хороша такой, какая она есть, но можно заняться и самосовершенствованием. 

Анфиса Чехова стала йогиней. Ведущая последовала примеру Мадонны.



1 Не нравится 1 Нравится 25.12.2017 Теги: Анфиса Чехова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору