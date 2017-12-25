Чехова объяснила, почему похудение - дорогое удовольствие

Анфиса Чехова прекрасно знает, как сложно бороться с лишним весом. По словам ведущей, проблемы с фигурой начались у нее в подростковом возрасте и похудеть она пыталась на протяжении нескольких десятков лет. Несколько лет назад Анфиса, наконец, решила проблему. Теперь звезда готова поделиться своими секретами, но не бесплатно.

Чехова предлагает всем желающим скорректировать вес с помощью ее авторской системы, однако поклонники ведущей заявили, что Анфиса заломила слишком высокую цену за свой видеокурс.

В ответ ведущая заметила, что бесплатные курсы - бесполезны. Такова особенность человеческой психологии.

«Друзья, девушки, девочки, женщины. Большую половину своей жизни я мучилась от лишнего веса и хочу поделиться системой, как от него избавиться без лишних мучений. В комментариях я увидела все ваши вопросы и пожелания – и большинство из них касается цены. Чтобы разработать данную систему, я потратила 25 лет проб и ошибок и миллионы рублей на различных тренеров, диетологов и психологов. <...>. Во что не вкладываешься, то не ценишь. Мне часто дарят абонементы в фитнес-центры, в которые я не хожу. Я же не заплатила за них. Поэтому все эти бесплатные записи в интернете не делают людей худыми. Мы ценим только то, во что вложились!!!»

Согласны с Чеховой?

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Анфиса Чехова: «Я тяну на идеальную женщину». По мнению звезды, идеальной можно назвать женщину, умеющую быть нежной, заботливой, умной, стильной, ухоженной и целеустремленной.

Анфиса Чехова учит любить себя. По мнению звезды, каждая из нас хороша такой, какая она есть, но можно заняться и самосовершенствованием.

Анфиса Чехова стала йогиней. Ведущая последовала примеру Мадонны.