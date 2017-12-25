Бондарчук приписывают новый роман
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Светлана Бондарчук после развода в прошлом году предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ. Но без слухов не обходится. Сейчас сплетники судачат о романе Светланы с фотографом, который младше дамы на 12 лет.
49-летняя Бондарчук встречается с 37-летним фотографом и галеристом Сергеем Табуновым. По данным Starhit, Светлана познакомилась с Сергеем на светском мероприятии, а на прошлой неделе Табунов уже был среди гостей на вечеринке по случаю дня рождения главного редактора Hello!.
Теперь, по словам инсайдеров, влюбленные проводят довольно много времени вместе. «Никто даже не заметил, как все завертелось, а когда связь стала очевидной, не удивились. Ребята, несмотря на разницу в возрасте, понимают друг друга с полуслова».
Напомним, ранее Светлана признавалась, что разрыв с Федором Бондарчуком оказался для нее болезненным. В какой-то момент она приняла для себя решение - не обсуждать произошедшее даже с близкими. «В разговорах спасения нет. Нужно искать другие выходы. Работа, спорт, музеи, дети, путешествия — все годится. Даже влюбиться. Что угодно, только не рыться в прошлой жизни. Новая жизнь — она будет другая, а прежняя осталась в прошлом. Нельзя перечеркивать собственную жизнь и, сидя с подружками на кухне, перемывать косточки своим бывшим».
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Обсуждение 5
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tytti sochiда ладно вам , все в порядке: как и все селебрети Света умеет сделать позу! провокация !!! вам шок , но шик для умных. провоцировать тоже надо уметь !
25.12.17 22:07
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НинельНу и видон ((
25.12.17 20:32
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123Лицо, кстати, отфотошоплено, а вены на руке и ноге почему-то нет...
25.12.17 18:30
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ХмСветлана- редактор модного журнала, должна бы видеть недостатки фото. Глаз должен быть намётан. Но в своём случае самокритика спит. Сразу показалось, что на ней нет брюк, а сидит она в растопырку... Нога выглядит кривой и коротенькой, как будто, пардон, врожденный дефект конечности. Потом, безумно жилистая возрастная рука... Я все понимаю, она выглядит для своего возраста великолепно, лицо отшлифованое, молодое, нет лишнего веса... Но само фото! Неужели не видит сама, что очень неудачный ракурс? Зритель беспощаден, видит то, что видит!
25.12.17 18:28