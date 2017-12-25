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Бондарчук приписывают новый роман


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Светлана Бондарчук после развода в прошлом году предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ. Но без слухов не обходится. Сейчас сплетники судачат о романе Светланы с фотографом, который младше дамы на 12 лет.

 

🎏🎏🎏 @alenaakhmadullina

Публикация от VR (@a030aa)

 

49-летняя Бондарчук встречается с 37-летним фотографом и галеристом Сергеем Табуновым. По данным Starhit, Светлана познакомилась с Сергеем на светском мероприятии, а на прошлой неделе Табунов уже был среди гостей на вечеринке по случаю дня рождения главного редактора Hello!.

Теперь, по словам инсайдеров, влюбленные проводят довольно много времени вместе. «Никто даже не заметил, как все завертелось, а когда связь стала очевидной, не удивились. Ребята, несмотря на разницу в возрасте, понимают друг друга с полуслова».

Напомним, ранее Светлана признавалась, что разрыв с Федором Бондарчуком оказался для нее болезненным. В какой-то момент она приняла для себя решение - не обсуждать произошедшее даже с близкими. «В разговорах спасения нет. Нужно искать другие выходы. Работа, спорт, музеи, дети, путешествия — все годится. Даже влюбиться. Что угодно, только не рыться в прошлой жизни. Новая жизнь — она будет другая, а прежняя осталась в прошлом. Нельзя перечеркивать собственную жизнь и, сидя с подружками на кухне, перемывать косточки своим бывшим».

Ранее мы писали:

Светлана Бондарчук не страдает от одиночества. Дама наслаждается жизнью. 

Божена Рынска намекнула на причину развода пары Бондарчук. По данным колумнистки, инициатором разрыва стала Светлана.

Светлана Бондарчук: «Не поддавайтесь отчаянию». Дама цитирует мать Терезу. 


0 Не нравится 0 Нравится 25.12.2017 Теги: Светлана Бондарчук

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