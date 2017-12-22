Том Круз недоволен выступлением дочери

Известно, что Том Круз (Tom Cruise) не особенно заинтересован в том, чтобы контактировать с бывшей женой Кэти Холмс (Katie Holmes) или их общей дочерью Сури, но актер все еще хочет контролировать некоторые моменты в жизни ребенка.

Публикация от Tom Cruise (@tomcruiseofficial_) Авг 15, 2016 at 1:10 PDT

В австралийском журнале New Idea была опубликована новость, мол, Круз недоволен тем, что Кэти привела маленькую Сури на концерт Jingle Ball, где та объявляла выступление Тэйлор Свифт. И это несмотря на мнение большинства о том, что Сури выглядела совершенно очаровательно.

Звезда считает, что Сури еще слишком маленькая, чтобы оказаться на сцене. Круз знает о тех опасностях, которые приносит слава, и ему кажется, что его дочери было бы лучше избежать их, по крайней мере, на текущем этапе ее жизни.

Том считает, что Сури еще слишком мала для того, чтобы идти в шоу-бизнес. Но источник журнала уверен: актер просто боится испортить репутацию. Ведь девочка может публично сказать, что отец не видится с ней, а этот факт может выставить его в негативном свете.

Ранее Холмс не раз подчеркивала, что предпочитает не вспоминать о неудачном браке с Томом Крузом и не хочет зацикливаться на прошлом. Сейчас Холмс очень редко снимается, звезда неоднократно говорила, что главный ее приоритет - воспитание дочери. «Мой ребенок — самый важный человек для меня. Воспитание дочери стоит у меня на первом месте. Я хочу, чтобы у нее было спокойное и счастливое детство».

