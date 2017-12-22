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Актерская династия: Мелани Гриффит снялась с семьей и экс-мужем


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Три десятилетия голливудского великолепия. Дон Джонсон (Don Johnson), его бывшая жена Мелани Гриффит (Melanie Griffith) и их дочь Дакота Джонсон (Dakota Johnson) приняли участие в фотосессии для Hollywood Reporter.

 

Звездную троицу дополнила голливудская легенда Типпи Хедрен (Tippi Hedren), мать Мелани. Звезды снялись для специального разворота об актерских династиях. Все четверо были одеты в черное для семейного снимка.

Как пишет издание Hello!, во время фотосессии Дакоту ожидал сюрприз: она узнала историю о том, как встретились ее родители.

Как сообщил Дон, он познакомился с будущей женой на съемках фильма «Эксперимент Харрада». Мелани было тогда 14 лет. «Мы были на лестнице в поместье Анхаузер-Буш, ожидая, пока все будет готово к съемкам», - начал рассказывать Дон. «Мы начали болтать тогда, - добавила Мелани. - Я подумала, что он самый красивый человек, которого я когда-либо встречала».

Через четыре года, в 1976 году, Мелани и Дон поженились, чтобы вскоре развестись, а затем сойтись снова. Говоря об их союзе, Типпи заметила: «Они были чудесными, красивыми людьми. У них всегда была сильная тяга друг к другу». Дон заметил, что это чувство сохранилось по-прежнему.

Семья часто шутит, что Дакота единственная из них, у кого есть работа, но молодая актриса признается, что учится у предыдущих поколений, особенно тому, как существовать в непростой атмосфере современного Голливуда.
 



0 Не нравится 0 Нравится 22.12.2017 Теги: Мелани Гриффит Дакота Джонсон Дон Джонсон

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