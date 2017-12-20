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Как Джигарханян оказался зависимым от экс-супруги


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Противостояние Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна после развода не закончилось. Более того, история становится все скандальнее. Даму обвиняют в использовании сильнодействующих успокоительных препаратов с целью манипуляции Джигарханяном. Ведется расследование.

Недавно Цымбалюк-Романовской было предъявлено обвинение по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни» - в кабинете артиста обнаружились скрытые камеры видеонаблюдения.

Но адвокат артиста Евгений Парфенов уверен, что это лишь верхушка айсберга. По словам юриста, он провел собственное расследование и попытался выяснить, почему Армен Борисович оформил недвижимость на Виталину в ущерб собственным интересам.

«Вскрываются очень серьезные обстоятельства: по нашим данным, она колола ему сильнодействующие успокоительные препараты, а он думал, что она вводит ему только инсулин. И Армен Борисович находился в таком, мягко говоря, не очень нормальном состоянии. Был не сосредоточен, не понимал, что делает и что происходит. <...>. Колола и давала ему препараты только Виталина. Это примерно такой же случай, как с медсестрой Брежнева, которая подсадила генсека на снотворное, и он попал в зависимость и от лекарства, и от нее. Сейчас Армена Борисовича подлечили, он совершенно в другом состоянии, ему гораздо лучше», - рассказал Парфенов «Комсомольской правде».

По словам юриста, на данный момент собраны материалы по статье «мошенничество», проводится доследственная проверка.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 20.12.2017 Теги: Армен Джигарханян

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