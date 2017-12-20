Ева Лонгория ждет первенца

2017 год заканчивается для Евы Лонгории (Eva Longoria) самым прекрасным образом. Как стало известно, актриса ждет первенца. Информацию официально подтвердил представитель звезды.

42-летняя Ева сейчас на четвертом месяце беременности. Актриса и ее супруг Хосе "Пепе" Бостон невероятно счастливы.

Как уточняется, у Бостона есть 22-летняя дочь Наталия и 14-летние близняшки Мариана и Хосе. В 2003 году мужчина пережил трагедию - его сын скончался через несколько дней после рождения.

Для Евы малыш - по данным инсайдеров, это будет мальчик - станет первенцем.

Напомним, с Бостоном актриса сочеталась браком в прошлом году. По словам актрисы, у нее с Хосе сложились почти что идеальные отношения и она чувствует себя совершенно счастливой. Причем вопрос появления наследника Лонгорию не слишком волновал. «Если это случится, то значит, я получила благословение», — рассуждала звезда.

«Я не из тех женщин, которые переживают за биологические часы и постоянно думают: "О, я же должна родить детей!" Нет, я не такая, - говорила ранее Ева. - Я считаю, что дети – продукт любви. И если нашли правильного человека и хотите построить с ним семью, тогда пришло время стать матерью».

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Источник фото: Globallookpress.com