Дима Билан возмущен новостью о своей смерти

Дима Билан – состоявшийся певец, его многие любят, но и есть те, кто ненавидит, причем до такой степени, что готовы «похоронить» исполнителя. В последнее время на странных ресурсах стала появляться информация, что певец умер. И Дима Билан готов покарать сплетников.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Дек 20, 2017 at 12:02 PST

Певец, которому в это воскресенье исполнится 36 лет, сообщил представителям СМИ, что возмущен такими фейковыми материалами. Певец провел расследование и выяснил, что новостями о его смерти пыталась привлечь к себе внимание какая-то компания по продаже косметики.

«Я читал о том, что умер. Сомнительные ощущения, надо сказать. В какой-то момент сильно разозлился, нанял адвокатов, чтобы понять, откуда ноги растут у этих новостей. И узнал, что некая компания, специализирующаяся на продаже каких-то липовых мазей, кремов от морщин и прочих присыпок, решила таким образом поднять посещаемость своего сайта», – сообщил певец.

Билан отметил, что такой сомнительный пиар ему самому не нужен, ведь в каком-то городе люди даже пошли сдавать билеты на концерт, поскольку поверили, что Билан умер, пишет StarHit. «А я вот он, жив и здоров! Просто похудел и побрился. Темные силы – они ж не дремлют. Они ждут, когда можно будет проявить себя. Вот и проявили», – отметил певец.

