Цирковой мюзикл для всей семьи «Алиса в стране чудес»

«Алиса в стране чудес» - это зрелищное и динамичное представление для всей семьи, объединившее в себе сразу несколько жанров: музыкальный театр, современный балет, цирковое и акробатическое искусство. В основу захватывающего театрализованного шоу легла известная сказка Льюиса Кэрролла о приключениях девочки Алисы в воображаемом мире. Алису, случайно провалившуюся в кроличью нору и оказавшуюся в Стране Чудес, ожидает множество невероятных приключений. Эта волшебная история позволит детям окунуться в странный и удивительный мир сказки, а взрослым напомнит, что нужно не забывать мечтать.

В мультижанровой постановке под руководством опытного режиссера задействован воистину звездный состав: артисты и гимнасты с опытом работы на известнейших площадках мира – от главных московских театров, до цирка Дю Солей, призеры профессиональных фестивалей циркового искусства. Уникальный спектакль объединит в себе без преувеличения лучшие цирковые номера, существующие сегодня. Феерия и гротеск циркового искусства как нельзя лучше отразят сказочные мотивы Льюиса Кэрролла.











Адаптацией текста для постановки занимался драматург Валерий Шульжик, автор сценария к любимому советскому мультфильму о поросенке Фунтике и множества детских книжек. Костюмы и сценография созданы Еленой Гаджиловой, знаменитой своими эффектные концертными декорациями для звезд российской эстрады. Музыку написал Евгений Баргман, главный дирижер Большого Московского цирка на проспекте Вернандского, хореография - Юлии Кашкиной, работавшей над популярными мюзиклами Московского театра оперетты. Зрителей ждет эксклюзивная сценография и оригинальный сценарий.

Зрители обязательно встретят любимых персонажей, которые будут петь – Алису и Белого кролика, Шляпника и Мартовского зайца, комичную Королеву и любимого всеми Чеширского кота. Создатели спектакля сохранили ключевые сцены из книги Кэррола, остроумно обыграв их и объединив с цирковыми и акробатическими номерами, предполагающими интерактив, который нравится всем зрителям, а особенно детям.

Ярмарочное веселье и сцена трансформации – трюк со сменой костюмов в головокружительном танце в исполнении Екатерины Романовой, ознаменуют счастливые перемены. В сцене преображения города выступят и именитые акробаты на русской палке – Сергей Мазурин, а также Василий Канаков, Михаил и Елена Канаковы. В постановке задействован звездный состав артистов и гимнастов с опытом работы на известнейших площадках мира – от главных московских театров, до цирка Дю Солей, призеры профессиональных фестивалей циркового искусства.



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