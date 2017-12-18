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Дочь Анны Снаткиной закаляет характер


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Анна Снаткина очень любит свою наследницу. Актриса не скрывает, что часто балует свою четырехлетнюю дочь, однако про дисциплину Анна не забывает, с этой целью она  даже отдала  ребенка в спорт.

Артистка рассказала, что Вероника уже понимает, что такое контроль и дисциплина. Девочка занимается в академии Ирины Винер художественной гимнастикой, и расслабляться ребенку некогда.

«Тренировки проходят буквально каждый день. Она уже начала участвовать в соревнованиях, чему я очень рада. Меня саму в возрасте четырех лет родители отдали в секцию спортивной гимнастики. Позже я начала заниматься спортивной аэробикой и стала мастером спорта. И я знаю, как это закаляет характер и учит дисциплине», - поделилась Анна.

Как пишут «7Дней», Снаткина посвятила спорту 13 лет, а потом стала актрисой, предварительно окончив ВГИК, где училась в мастерской Виталия Соломина. «Я надеюсь, что Вероника, которой очень нравится гимнастика, не бросит спорт, как это когда-то сделала я, и у нее впереди будет много побед. Конечно, когда вырастет, она сама решит, кем быть. Моя задача как матери — подсказать ей интересные занятия».

Ранее Анна говорила, что дочь растет достаточно волевым человеком, с сильным характером. «Внешне, наверное, она больше похожа на папу, - рассказала 2 года назад актриса в интервью журналу «Телепрограмма». - Хотя друзья говорят, что большие глаза – мамины. Характер непростой, сильный. Вероника – Овен. За ручку мы не ходим, она все старается делать сама».
 



0 Не нравится 0 Нравится 18.12.2017 Теги: Анна Снаткина

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