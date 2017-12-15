Валентина Гафта прооперировали

Знаменитый актер Валентин Гафт заставил поволноваться поклонников. Сегодня стало известно, что народный артист России находится в больнице, ему была сделана операция. Волноваться не стоит, угрозы жизни нет, всего лишь дала знать о себе старая травма.

Публикация от Московский Театр Современник (@sovremenniktheatre) Сен 23 2017 в 1:47 PDT

Как пишет StarHit, 82-летний актер сам обратился к врачам. Появились боли в руке из-за старой травмы. Как сообщил режиссер Саид Багов, Гафт планировал заняться здоровьем после премьеры спектакля «Пока существует пространство», но не получилось, боль стала нестерпимой.

На сайте театра «Современник» уже появилось сообщение: «В связи с болезнью артиста спектакль «Пока существует пространство», заявленный на 15 декабря 2017 года, переносится на 5 февраля 2018 года. Билеты действительны».

Известно, что над созданием пьесы трудились Гафт и Саид Багов. Вместе коллеги и играют на сцене: Гафт играет отчима, а Багов – пасынка. Саид ранее говорил, что не был уверен, что сможет сработаться со знаменитым артистом, но попробовать все же решил. Репетиции начались еще два года назад. В процессе работы Багов отметил, что мэтр не страдает звездной болезнью, он часто сомневается в себе и не всегда чувствует уверенно на сцене.

Валентин Гафт перенес 3 года назад операцию на сердце, пережив благополучно состояние медикаментозной комы, актер стал быстро поправляться. Лучшим лекарством для актера стала работа на театральных подмостках.