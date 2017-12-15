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Известна дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл


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Дождались! Наконец-то, стала известна дата бракосочетания принца Гарри (Harry) и Меган Маркл (Meghan Markle). Кенсингтонский дворец объявил этим утром, что молодые официально станут мужем и женой в субботу, 19 мая.

Гарри и Меган, которые объявили о помолвке 27 ноября, устроят свадьбу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. И Кенсингтонский дворец уже раскрыл несколько деталей грядущего торжества.

Отмечается, что свадьба не будет представлена как национальный праздник, и британцы, которые хотели хоть одним глазком взглянуть на важное событие, просто так уйти с работы не смогут. Следует напомнить, что именно для того, чтобы простые люди могли посмотреть на свадьбу Кейт Миддлтон и принца Уильяма, день их знаменательного события был официально назван праздничным, сообщает издание People.

Однако свадьба пройдет в субботу, поэтому многие смогут насладиться королевским зрелищем. Также на свадьбе Меган и Гарри будет значительно меньше гостей. В часовне могут разместиться только 800 человек, тогда как Вестминстерское аббатство вмещает 2 тысячи. К сожалению, пара не сможет выйти для поцелуя на знаменитый балкон в Букингемском дворце, так как все мероприятие пройдет не в Лондоне, а в Виндзоре.

Ранее сообщалось, что принц Гарри официально попросил брата, принца Уильяма, быть его шафером на свадьбе. У четырехлетнего племянника Гарри, принца Джорджа, и двухлетней племянницы, принцессы Шарлотты, тоже будут свои свадебные обязанности, как и у Изабель Вероники Малрони, дочери подружки Меган Джессики.

Гарри и Меган познакомились при помощи общего друга в 2016 году и встречались почти полтора года. Стоит напомнить, что Меган является разведенной американкой смешанных кровей, что далеко от традиций королевской семьи.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 15.12.2017 Теги: принц гарри Меган Маркл

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