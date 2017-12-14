Кирстен Данст станет мамой в первый раз

Кирстен Данст (Kirsten Dunst) – девушка с характером. Американская актриса довольно избирательная, соглашается сниматься исключительно в интересных для нее проектах. Но в последнее время ее волнует не карьера. Кирстен готовится стать мамой в первый раз, и уже стало известно о беременности актрисы.

Звезда «Человека-паука» ждет ребенка от своего возлюбленного – 29-летнего актера Джесса Племонса, с которым встречается с 2016 года. Малыш должен появится на свет ближе к началу лета.

Как пишут «7Дней», Кирстен познакомилась с Джессом на съемочной площадке сериала «Фарго». При этом актер утверждал, что влюбился в Кирстен еще до встречи с ней, изначально он полюбил образ, созданный на экране.

Ранее актриса говорила, что никогда особо не рвалась обзаводиться потомством, однако ее мнение изменилось после рождения крестницы (дочка подруги Молли). «Я в нее просто влюбилась. Я поняла, что такое настоящая любовь, какой никогда не испытывала раньше — ее можно почувствовать только по отношению к ребенку…» — рассказала Данст.

35-летняя Кирстен, всегда живущая своими проектами и съемками, задумалась всерьез о семье, и приоритеты у актрисы сейчас расставлены: «Я работаю с трех лет. Но теперь в моей жизни появилась другие вещи, которыми я хочу насладиться. Конечно, я хочу быть режиссером, но семья для меня сейчас важнее!»

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Источник фото: Globallookpress.com