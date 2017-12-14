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Джастин Бибер проникся духом Рождества


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Певец приготовился к визиту Санты, украсив елку. Видеоотчет о проделанной работе он разместил в Insta. К радости поклонников, музыкальным сопровождением была композиция Jingle Bell Rock.

 

Бибер явно постарался порадовать фанатов. Он наряжал елку обнаженным по пояс, в одних только брюках цвета хаки, демонстрируя всем новую татуировку.

Певцу есть что праздновать в этом году, включая восстановление его отношений с Селеной Гомес. Пара, которая встречалась с 2010 по 2015 годы, не подтвердила официально свое воссоединение, но множество источников сообщают изданию PEOPLE, что Селена и Джастин видятся почти каждый день после разрыва Гомес с певцом The Weeknd. Сообщается, что Джастин изо всех сил старается доказать, что он лучше.

Утверждается, что Джастин и Селена недавно побывали вместе на церковной службе, а еще они потом ужинали и просто гуляли. Также в ноябре Селена посетила одну из хоккейных игр Джастина, и они вместе катались на велосипедах. Тем не менее Рождество они встретят раздельно, каждый со своей семьей. Источники уверяют, что семья Джастина всегда любила Селену, но ее родные все еще не очень рады видеть его.
 



0 Не нравится 0 Нравится 14.12.2017 Теги: Джастин Бибер Селена Гомес

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