Рианна помолвлена?

Похоже, в этом году Рождество для певицы Рианны (Rihanna) станет особенно романтичным. На том самом пальце звезды замечено бриллиантовое кольцо, и не исключено, что певица обручена. Причем бриллиант настолько крупный, что сразу возникают ассоциации с арабскими сказками.

На днях Рианна была замечена в Нью-Йорке. Певица покидала шоу Криса Рока на Мэдисон-сквер и, по словам папарацци, была в превосходном настроении. А на пальце левой руки звезды красовалось кольцо с крупным бриллиантом цвета шампанского в окружении нескольких белых бриллиантов - камни были инкрустированы в форме цветка маргаритки.

Светские обозреватели тут же предположили помолвку Рианны. Около полугода девушка встречается с арабским миллиардером Хассаном Джамилем, но пара предпочитает не выставлять свои отношения напоказ. В последний раз РиРи видели в компании Джамиля в конце октября.

Как уточняется, Хассан Джамиль является владельцем одной из крупнейших автодилерских компаний в ОАЭ. По некоторым данным, незадолго до романа с Рианной у мужчины складывались весьма нежные отношения с бывшей подругой певицы, супермоделью Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell).

Источник фото: Globallookpress.com