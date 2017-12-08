Рианна помолвлена?
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Похоже, в этом году Рождество для певицы Рианны (Rihanna) станет особенно романтичным. На том самом пальце звезды замечено бриллиантовое кольцо, и не исключено, что певица обручена. Причем бриллиант настолько крупный, что сразу возникают ассоциации с арабскими сказками.
На днях Рианна была замечена в Нью-Йорке. Певица покидала шоу Криса Рока на Мэдисон-сквер и, по словам папарацци, была в превосходном настроении. А на пальце левой руки звезды красовалось кольцо с крупным бриллиантом цвета шампанского в окружении нескольких белых бриллиантов - камни были инкрустированы в форме цветка маргаритки.
Светские обозреватели тут же предположили помолвку Рианны. Около полугода девушка встречается с арабским миллиардером Хассаном Джамилем, но пара предпочитает не выставлять свои отношения напоказ. В последний раз РиРи видели в компании Джамиля в конце октября.
Как уточняется, Хассан Джамиль является владельцем одной из крупнейших автодилерских компаний в ОАЭ. По некоторым данным, незадолго до романа с Рианной у мужчины складывались весьма нежные отношения с бывшей подругой певицы, супермоделью Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell).
Ранее мы писали:Рианна без ума от Леонардо Ди Каприо. По слухам, у звезд тайный роман.
Рианна разозлила феминисток. Клип на песню Bitch Better Have My Money назвали сексистским и обвинили артистку в пропаганде насилия над женщинами.Рианна: «Быть покорной в спальне очень весело». Артистка любит перевоплощения и на сцене, и в постели.
Источник фото: Globallookpress.com
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