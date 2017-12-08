 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Рианна помолвлена?


0 0

Похоже, в этом году Рождество для певицы Рианны (Rihanna) станет особенно романтичным. На том самом пальце звезды замечено бриллиантовое кольцо, и не исключено, что певица обручена. Причем бриллиант настолько крупный, что сразу возникают ассоциации с арабскими сказками.

На днях Рианна была замечена в Нью-Йорке. Певица покидала шоу Криса Рока на Мэдисон-сквер и, по словам папарацци, была в превосходном настроении. А на пальце левой руки звезды красовалось кольцо с крупным бриллиантом цвета шампанского в окружении нескольких белых бриллиантов - камни были инкрустированы в форме цветка маргаритки.

Светские обозреватели тут же предположили помолвку Рианны. Около полугода девушка встречается с арабским миллиардером Хассаном Джамилем, но пара предпочитает не выставлять свои отношения напоказ. В последний раз РиРи видели в компании Джамиля в конце октября.

Как уточняется, Хассан Джамиль является владельцем одной из крупнейших автодилерских компаний в ОАЭ. По некоторым данным, незадолго до романа с Рианной у мужчины складывались весьма нежные отношения с бывшей подругой певицы, супермоделью Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell).

Ранее мы писали:

Рианна без ума от Леонардо Ди Каприо. По слухам, у звезд тайный роман. 

Рианна разозлила феминисток. Клип на песню Bitch Better Have My Money назвали сексистским и обвинили артистку в пропаганде насилия над женщинами. 

Рианна: «Быть покорной в спальне очень весело». Артистка любит перевоплощения и на сцене, и в постели.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 08.12.2017 Теги: рианна

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору