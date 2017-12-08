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Мелания Трамп любит фастфуд


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Только недавно стало известно, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) едва ли не одержим страстью к пище из Макдоналдса, поэтому нет ничего удивительного в том, что и первая леди Мелания Трамп (Melania Trump) тоже любит фастфуд. И недавно случайные прохожие стали этому свидетелями.

 

Меланию заметили в заведении Whataburger в техасском городке Корпус-Кристи. Она и Карен Пенс, супруга 48-го вице-президента США, зашли в закусочную во время своего путешествия, цель которого – помочь пострадавшим от урагана Харви в Техасе. На фото, сделанных очевидцами, можно видеть первую леди, стоящую возле меню. Нет сведений о том, что было заказано в итоге, но можно быть уверенными, что это было нечто калорийное.

Прессе не позволили зайти в ресторан, когда Мелания и Карен наслаждались выбранными яствами, но уже позднее, находясь возле заведения в окружении агентов секретной службы, женщины поедали картофель фри.

Затем Мелания и Карен посетили школу, место для сбора еды пострадавшим, а после встретились с одной из семей, потерявших все в результате удара стихии.

Согласно The Daily Mail, Мелания заявила, что она прибыла для того, чтобы оказать поддержку всем, кто пострадал от урагана Харви, который ударил по Техасу в конце августа 2017 года и разрушил около 40000 домов.
 



0 Не нравится 0 Нравится 08.12.2017 Теги: Мелания Трамп

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