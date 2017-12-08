Елка: «Я хочу петь счастливые песни»

Декабрь - месяц, когда самые отчаянные рационалисты готовы поверить в волшебство. А певица Елка старается верить в сказку круглый год. И не только верить, но и создавать ее для поклонников.

В новом интервью артистка рассказала о столь важном для женщин ощущении красоты и песнях для счастливых людей.

По мнению Елки, поскольку вкусы у всех разные, не стоит пытаться всем угодить. «Надо начать с себя и угодить себе. Бывают дни, когда ты просыпаешься, в зеркало смотришь, как-то глаз горит, скулы какие-то красивые, с кожей все в порядке. В такие моменты, если я выхожу на сцену с ощущением этой красоты, меня никто не может задеть», - рассуждает звезда в интервью изданию Meduza.

Исполнительница подчеркивает, что старается свести к минимуму негатив как в жизни, так и в творчестве. «Я не пою про несчастную любовь. У меня все хорошо в жизни. У нас есть женщины, у которых все очень хорошо, а песни у них — сплошной тлен и боль. Я счастливый человек, я хочу петь счастливые песни для счастливых людей. Хотя если у меня все плохо, вряд ли я буду петь песни о том, что все плохо. <...>. Ко мне на концерты приходят умные люди, которые прекрасно все понимают. На время концерта — полтора-два часа — мы с ними хотим побыть в наивной сказке, оставить в нашей взрослой прагматичной жизни место для чуда».

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