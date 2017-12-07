 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Ферги рассказала о темном прошлом


0 0

Ферги (Fergie) вспомнила ужасающие подробности того периода жизни, когда ей приходилось бороться с пристрастием к метамфетаминам. Певица призналась, что наркотики вынуждали ее галлюцинировать еще долго после того, как она их бросила.

Еще в 2012 году певица рассказала Опре Уинфри, что когда состояла в группе Wild Orchid, то пристрастилась к наркотикам, сперва к экстази, а потом к метамфетаминам. Теперь 42-летняя певица раскрывает еще больше деталей о тех темных днях.

«В какой-то момент я страдала от вызванных веществами психоза и слабоумия, - призналась певица в интервью iNews. - Я галлюцинировала каждый день. Понадобился год поcле отказа от наркотиков, чтобы мой мозг пришел в норму и я перестала видеть то, чего нет. А так я просто сидела и видела пчелу или кролика».

Ферги также рассказывает, что стала тогда параноиком и думала, что ФБР и ЦРУ следят за ней. Она даже искала убежища в церкви, так как была выращена католичкой. «Они пытались выгнать меня, потому что я передвигала скамьи. Я думала, что в церкви была инфракрасная камера, сканировавшая мое тело, - говорит певица. - Я думала, что когда выйду из церкви, меня будет ждать спецназ. А если его там нет, тогда все это - действие наркотиков, меня закроют в больнице, и я больше не смогу жить своей жизнью. Но когда я вышла, на парковке не было, конечно, никакой полиции. Только я».

Ферги признается, что в тот день она почувствовала себя свободной, получила веру и надежду на что-то лучшее. Очистившись от наркотиков, она стала частью Black Eyes Peas и приобрела всемирную славу.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 07.12.2017 Теги: Ферги

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору