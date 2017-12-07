Ферги рассказала о темном прошлом

Ферги (Fergie) вспомнила ужасающие подробности того периода жизни, когда ей приходилось бороться с пристрастием к метамфетаминам. Певица призналась, что наркотики вынуждали ее галлюцинировать еще долго после того, как она их бросила.

Еще в 2012 году певица рассказала Опре Уинфри, что когда состояла в группе Wild Orchid, то пристрастилась к наркотикам, сперва к экстази, а потом к метамфетаминам. Теперь 42-летняя певица раскрывает еще больше деталей о тех темных днях.

«В какой-то момент я страдала от вызванных веществами психоза и слабоумия, - призналась певица в интервью iNews. - Я галлюцинировала каждый день. Понадобился год поcле отказа от наркотиков, чтобы мой мозг пришел в норму и я перестала видеть то, чего нет. А так я просто сидела и видела пчелу или кролика».

Ферги также рассказывает, что стала тогда параноиком и думала, что ФБР и ЦРУ следят за ней. Она даже искала убежища в церкви, так как была выращена католичкой. «Они пытались выгнать меня, потому что я передвигала скамьи. Я думала, что в церкви была инфракрасная камера, сканировавшая мое тело, - говорит певица. - Я думала, что когда выйду из церкви, меня будет ждать спецназ. А если его там нет, тогда все это - действие наркотиков, меня закроют в больнице, и я больше не смогу жить своей жизнью. Но когда я вышла, на парковке не было, конечно, никакой полиции. Только я».

Ферги признается, что в тот день она почувствовала себя свободной, получила веру и надежду на что-то лучшее. Очистившись от наркотиков, она стала частью Black Eyes Peas и приобрела всемирную славу.

Источник фото: Globallookpress.com