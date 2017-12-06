Собчак призывает не мешать честным спортсменам

Накануне Международный олимпийский комитет официально сообщил об отстранении от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года сборной России. Спортсмены подавлены, политики возмущены. Не преминула высказаться и Ксения Собчак. Кандидат в президенты призывает «не мешать честным людям побеждать!»

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 5 2017 в 11:32 PST

Как уточняется, российские спортсмены, не употреблявшие допинговые препараты и доказавшие это, могут принять участие в олимпийских соревнованиях под нейтральным флагом. Ксения призывает спортсменов ехать в Пхенчхан.

«Из кабинетов моченосцев начался вой: не сметь предавать родину! Это оскорбление России! Мы не поедем. Уважаемые господа Мутко и Жуков. Это вы – оскорбление России. Это вы не поедете в Пхенчхан. И правильно. Но не смейте отказывать российским спортсменам в праве на честную победу. На честное олимпийское золото. Не смейте мешать честным людям побеждать! Не все же такие, как вы. А Россия стерпит. Выдержит. Терпит же вас, фром зе боттом оф хер харт», - пишет Собчак в Insta.

Ксения понимает желание спортсменов выступать под родным флагом, но... «Цвет флага — это политика. А дороже звания олимпийского чемпиона ничего не бывает. Оно должно быть завоевано в настоящей борьбе, и наши ребята этого заслуживают. Так что не слушайте моченосцев. Езжайте и побеждайте!»

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