Названа самая красивая девочка мира

А кто у нас самая красивая девочка на планете? Знакомьтесь, это Анастасия Князева из Перми. Ей шесть лет, и у нее невероятные глаза. По версии британских изданий, именно Анастасия заслуживает титула «самая красивая девочка в мире».

Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) Ноя 14 2017 в 9:41 PST

Относительно недавно самой красивой девочкой считалась французская модель Тилан Блондо. Но пришло время перемен. Юная Анастасия Князева также работает моделью, в ее Insta (который ведет мама) регулярно появляются эффектные снимки, и у блога более 550 тысяч подписчиков.

Накануне в блоге появилось сообщение о том, что девочка признана самой красивой. И подписчики не скупятся на поздравления: «Господи, как можно быть такой невероятно красивой девочкой?! Думаю, безусловно, правильный статус "самая красивая девочка в мире" присвоен милашке с ангельским личиком!», «Словно нарисовали этого ребенка, до такой степени красивая и необычная внешность, словно с картинки, глаза одни чего стоят», «Желаем девочке успешного развития и сотрудничества по жизни! Невозможно наглядеться на такую хрустальную красоту...»

Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) Ноя 17 2017 в 7:42 PST

Как отмечается, модельную карьеру Анастасия начала в прошлом году, в возрасте 5 лет.

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