Названа самая красивая девочка мира
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А кто у нас самая красивая девочка на планете? Знакомьтесь, это Анастасия Князева из Перми. Ей шесть лет, и у нее невероятные глаза. По версии британских изданий, именно Анастасия заслуживает титула «самая красивая девочка в мире».
Относительно недавно самой красивой девочкой считалась французская модель Тилан Блондо. Но пришло время перемен. Юная Анастасия Князева также работает моделью, в ее Insta (который ведет мама) регулярно появляются эффектные снимки, и у блога более 550 тысяч подписчиков.
Накануне в блоге появилось сообщение о том, что девочка признана самой красивой. И подписчики не скупятся на поздравления: «Господи, как можно быть такой невероятно красивой девочкой?! Думаю, безусловно, правильный статус "самая красивая девочка в мире" присвоен милашке с ангельским личиком!», «Словно нарисовали этого ребенка, до такой степени красивая и необычная внешность, словно с картинки, глаза одни чего стоят», «Желаем девочке успешного развития и сотрудничества по жизни! Невозможно наглядеться на такую хрустальную красоту...»
Как отмечается, модельную карьеру Анастасия начала в прошлом году, в возрасте 5 лет.
Ранее мы писали:
Оксана Федорова и другие самые известные российские участницы конкурсов красоты. Немногие лауреатки конкурсов красоты становятся известными.
Мисс Россия-2016. Победительницей и обладательницей самой дорогой в мире короны стоимостью 1 миллион долларов стала 18-летняя Яна Добровольская из города Тюмень.
Конкурс красоты назвали конкурсом «клонов». Участницы Miss Teen USA оказались поразительно похожи.
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Обсуждение 3
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Знаю одну, в детстве такая прелестка была, глазки кругленькие, личико как арбузик, а выросла стала ещё краше - копия Алины Кабаевой.
06.12.17 17:03
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123А ещё на свете есть педофилы, преступники, маньяки и просто злые, сглазливые люди. А тут ангел такой, светлый и верящий, что мир добр и ее все любят... Надо беречь своего ангела, красота - это не товар и не произведение искусства. Это просто врождённое свойство, особенность данного малыша, равно как и Некрасота, болезнь у другого. Маленький человек внутри достоин любви, слаб и прекрасен, не зависимо от внешней формы. Ребёнка нужно просто любить, помогать ему окрепнуть морально и психологически. Пусть узнает, что очень красива, когда будет старше, сильнее, морально взрослее, когда сможет использовать свою красоту, как силу. Просто страшно за ребёнка, который в данном случае "особенный". Я тоже считаю, что моя дочь очень красива, но никто и никогда не видит в Интернете ее фотографий. Даже мамы-подруги готовы спорить, что их дитя самое-самое, а вот другое, хм... на вкус и цвет... поэтому первое и главное желание - защитить, помочь, укрепить, дать базу и фундамент, но ни в коем случае не делать из дочки "фотопроект"... даже подумать страшно, что на мое сокровище кто-то мутным глазом пялиться будет... Бр!...
06.12.17 12:41
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123Мне всегда очень страшно за такую хрупкую и уязвимую сущность. Не надо, ой, не надо свою мамскую гордыню тешить и так рано выставлять "на мороз" юную розу. Красота не равна счастье. Ребёнку не нужно расти с мыслью, что она самая красивая девочка в мире. Только если это поможет семье вырваться из нищеты и полного мрака, в котором они живут, в лучшую жизнь. А так... Считаю это очень вредным для неокрепшая психики. Лучше расти "самой любимой".
06.12.17 12:30