Сальма Хайек отвезла дочь в гости к Микки Маусу

Сальма Хайек (Salma Hayek) и ее десятилетняя дочь Валентина настраивают себя на праздничный лад с помощью Микки Мауса и его знаменитых друзей. Мать и дочь в минувшие выходные посетили парижский Диснейленд и выглядели счастливыми.

Сальма и ее дочь все время улыбались, им явно доставляла радость прогулка по парку, который был уже украшен для грядущего Рождества. Повсюду радовали глаз ели с гирляндами и снеговиками.

Как пишет издание Hello!, Сальма с дочерью наслаждалась искусственным снегом. Актриса выглядела роскошно в ее стильном темном пальто и джинсах, к которым в качестве особого аксессуара были добавлены розовые мышиные уши. Валентина не отставала от мамы, она украсила себя золотыми ушками Минни Мауса. Валентина была с подружкой, и три очаровательных дамы с удовольствием позировали для селфи и наслаждались обществом друг друга.

В сентябре Сальма уже возила дочь в Диснейленд. Так она выполнила обещание, данное дочери, которая попросила поездку в парк развлечений в качестве подарка на первый юбилей. Тогда звезда разместила фотографии из Диснейленда, где она была окружена декорациями в честь Дня мертвых, и снимок Валентины, наслаждающейся праздничным тортом. «Мне нравится, как парижский Диснейленд украшен ко Дню мертвых, - написала тогда она. - Они даже продают уши Микки Мауса в стиле Фриды Кало».

