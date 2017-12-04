Блейк Лайвли сменила цвет волос ради искусства

В воскресенье Блейк Лайвли (Blake Lively) удивила поклонников. Звезда стала темноволосой. На снимках, сделанных в Дублине на съемочной площадке фильма «Ритм-секция», Блейк была в черном пальто и темной одежде, и ее наряд подходил к ее новой короткой стрижке и черно-каштановому цвету волос.

Публикация от Blake Lively (@blakelively) Дек 2 2017 в 2:33 PST

Актриса доказала, что не боится сменить имидж, когда с субботу разместила фотографию, на которой появилась в необычном для нее облике. Звезда была без привычных для нее длинных светлых локонов. На снимке Блейк была с короткими темными волосами. Хештег гласил, что фотография имеет отношение к новому фильму.

На ранее сделанных фотографиях со съемочной площадки актриса представала с короткими темными волосами, в которых имелись и светлые пряди. Были и фото с актрисой, где ее не узнать. Муж актрисы Райан Рейнольдс тогда даже подшутил над женой.

Как сообщает The Hollywood Reporter, «Ритм-секция» - это современная адаптация первого романа из серии триллеров о Стефани Патрик, написанных британским писателем Марком Бернеллом. Патрик играет Лайвли, девушка узнает истину о гибели семьи, ведь авиакатастрофа, в которой они погибли, вовсе не была несчастным случаем. Для того, чтобы раскрыть правду, ей приходится притвориться серийным убийцей.

