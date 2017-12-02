Ирина Дубцова о волшебном омоложении

Певица Ирина Дубцова тщательно следит за внешним видом. И не скрывает того обстоятельства, что время от времени прибегает к помощи специалистов пластической хирургии. По мнению артистки, сегодня это совершенно нормально, поскольку "бабушкины" рецепты красоты сильно проигрывают нынешним достижениям косметологии.

На днях Ирина в своем Insta решилась рассказать о контурной пластике. «Чего тут скрывать — мне 35! Уколы красоты поколению «Секса в большом городе» в помощь. Глупо в наше время критиковать тех, кто не пренебрегает современными достижениями медицины и косметологии. Те, кто «против», я считаю, просто думают, что подобные методы сохранения молодости и красоты лица и тела им не по карману! Это не так! Можно, конечно, «намазаться огурцом» и ждать волшебного омоложения, я не против фантазий и с детства люблю сказки, но…»

Подписчики звезды во мнениях, как обычно, разошлись: «Я тоже за современную косметологию! Приятно ведь смотреть на красивые молодые лица», «Полностью согласна))) некоторые просто перебарщивают с уколами, но когда все по делу и вовремя - это даже на пользу самооценке», «Очень уж после этих уколов вы все похожи друг на друга, и сразу виден тюнинг».

Ранее мы писали:

Ирина Дубцова: «От неврозов надо лечиться». В свое время артистка лечилась у специалиста.

Ирина Дубцова: «Не могу забывать своих бывших». Певица относится к женщинам, которые не ссорятся со своими бывшими мужчинами.

Ирина Дубцова: «Пение под фонограмму лучше не запрещать». По мнению артистки, зритель сам в состоянии выбрать, на чьи концерты ему ходить.