 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Боня о разрыве со Смерфитом: «Думали, пробовали, старались»


0 0

В феврале Виктория Боня объявила о разрыве с отцом своей дочери. Пара была вместе довольно долго и выглядела идеальной, но... Теперь Виктория решила откровенно поговорить о расставании, дабы прекратить неприятные ей домыслы.

В начале года многие обозреватели увлеченно судачили о причинах расставания Виктории с Алексом Смерфитом. Отар Кушанашвили, к примеру, предположил, что отношения пары не выдержали испытания публичностью.

Сама же Виктория призналась, что задумалась о разрыве еще несколько лет назад. Она предложила Алексу поработать над отношениями, но процесс пошел как-то не так. «Безусловно, я бы хотела, чтобы моя дочь росла в атмосфере полной семьи, как это должно быть. Но мы с Алексом абсолютно разные люди. Я поняла это довольно рано и сказала ему об этом, когда Анджелиночке был год. Я сказала: "Если бы не было ребенка, то я бы уже ушла от тебя!" Это не было сказано в упрек. Мы должны были начать работать, чтобы сделать друг друга счастливее», - цитирует звезду портал «7 Дней».

По словам Виктории, в какой-то момент она поняла, что не получает достаточной эмоциональной поддержки. «Я женщина-огонь. И мне очень важно, чтобы моя эмоциональность была подпитана. Я не из тех женщин, которые пойдут искать это на стороне. Это было обоюдное решение, которые мы принимали в течение нескольких лет. Мы думали, пробовали, старались... Не было ссор, предательств, измен. Нет».

Боня и Смерфит договорились вместе воспитывать дочь. Сейчас Анджелина проводит достаточно времени и с мамой, и с папой.

Ранее мы писали:

Виктория Боня растрогана поддержкой поклонников. Звезда официально заявила о разрыве.

Викторию Боню назвали «слишком старой». Провокационное фото звезды ошеломило поклонников. 

Кушанашвили прокомментировал разрыв Бони. По мнению шоумена, звезду не хватило на семью.


0 Не нравится 0 Нравится 02.12.2017 Теги: виктория боня

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору