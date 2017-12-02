Боня о разрыве со Смерфитом: «Думали, пробовали, старались»

В феврале Виктория Боня объявила о разрыве с отцом своей дочери. Пара была вместе довольно долго и выглядела идеальной, но... Теперь Виктория решила откровенно поговорить о расставании, дабы прекратить неприятные ей домыслы.

В начале года многие обозреватели увлеченно судачили о причинах расставания Виктории с Алексом Смерфитом. Отар Кушанашвили, к примеру, предположил, что отношения пары не выдержали испытания публичностью.

Сама же Виктория призналась, что задумалась о разрыве еще несколько лет назад. Она предложила Алексу поработать над отношениями, но процесс пошел как-то не так. «Безусловно, я бы хотела, чтобы моя дочь росла в атмосфере полной семьи, как это должно быть. Но мы с Алексом абсолютно разные люди. Я поняла это довольно рано и сказала ему об этом, когда Анджелиночке был год. Я сказала: "Если бы не было ребенка, то я бы уже ушла от тебя!" Это не было сказано в упрек. Мы должны были начать работать, чтобы сделать друг друга счастливее», - цитирует звезду портал «7 Дней».

По словам Виктории, в какой-то момент она поняла, что не получает достаточной эмоциональной поддержки. «Я женщина-огонь. И мне очень важно, чтобы моя эмоциональность была подпитана. Я не из тех женщин, которые пойдут искать это на стороне. Это было обоюдное решение, которые мы принимали в течение нескольких лет. Мы думали, пробовали, старались... Не было ссор, предательств, измен. Нет».

Боня и Смерфит договорились вместе воспитывать дочь. Сейчас Анджелина проводит достаточно времени и с мамой, и с папой.

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