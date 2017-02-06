Виктория Боня растрогана поддержкой поклонников

Виктория Боня - теперь свободная девушка. На выходных модель официально объявила о разрыве с отцом своей дочери. Похоже, Виктория готовилась к потоку насмешек и прочего негатива, но получила сюрприз.

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«Мы с Алексом @alexandersmurfit решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. Я знаю, что многие сейчас начнут перевирать и придумывать свои версии. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад», — сообщила Боня в Instagram.

Фото опубликовано Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Фев 4 2017 в 5:25 PST

Она подчеркнула, что Алекс старается быть хорошим отцом, достаточно проводит времени с дочерью. И у нее с бывшим сложились прекрасные отношения. «Так случилось, что наши отношения перетекли в дружеские, мы очень друг друга любим, но уже немного по-другому. Я уверена, что огромное количество людей хотя бы раз испытывали подобные эмоции, но я могу сказать лишь одно: "Если вы приняли такое решение, то расставайтесь красиво, также, как и красиво когда-то встретились". И самое главное, чтобы не страдали дети. Они будут вдвойне счастливы, если счастливы их родители. Главное - делать это все через любовь».

Подписчики Бони поспешили поддержать девушку теплыми словами и постарались ее приободрить. Выражений поддержки было так много, что звезда растрогалась. «Спасибо всем за слова поддержки! – написала Виктория. - Не ожидала, что такое количество людей будут переживать, как за собственные отношения... И не бойтесь открывать новые двери в своей жизни, за ними всегда стоят знания!»

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