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Селена Гомес подтвердила воссоединение с Бибером


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Уходящий год был очень насыщенным для певицы Селены Гомес (Selena Gomez). Причем преимущественно в личном плане. Артистке проведена пересадка почки, она рассталась с певцом The Weeknd и долго не скучала. Теперь Селена даже подтвердила возобновление отношений со своей первой любовью - скандальным исполнителем Джастином Бибером (Justin Bieber).

В интервью журналу Billboard артистка решила пооткровенничать. Она рассказала, что рассталась с The Weeknd после 10-месячного романа, «оставшись друзьями». Но касаясь темы отношений с Бибером, девушка предпочла туманные намеки.

«Мне 25 лет. Мне не 18, не 19 и уже не 20 лет. И я ценю людей, которые действительно повлияли на мою жизнь. Возможно, ранее подобное (возобновление отношений) было не самым правильным. Но это вовсе не значит, что кто-то пытается вернуть прошлое».

Напомним, Селена встречалась с Джастином с 2010 года на протяжении нескольких лет, и роман молодых артистов увлеченно обсуждался в прессе. В конце 2012 года знаменитости расстались, но некоторое время продолжали общаться. Кстати, недавно The Weeknd удалил в Instagram все посты с обращением к Селене. Но Гомес уверяет, что отношения с артистом у нее остались вполне теплыми.

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Селене Гомес нравится быть нежной. Романтичная фотосессия для журнала Wonderland. 


0 Не нравится 0 Нравится 01.12.2017 Теги: Селена Гомес

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