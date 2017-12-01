На кого похожа Варвара Бондарчук?

В семье Бондарчук на днях отмечали праздник. Сын Федора Бондарчука Сергей отпраздновал 27-летие. Поздравить мужчину поспешили коллеги и родные, но самым дорогим гостем на празднике стала Варвара Бондарчук.

Публикация от Tata Bondarchuk (Mamiashvili) (@tatamamik) Ноя 29 2017 в 11:00 PST

Совместный снимок именинника с 18-летней сестрой опубликовала в Insta жена Сергея Татьяна. Как известно, у Варвары Бондарчук некоторые особенности развития, и большую часть времени девушка проводит в одном из специальных учреждений во Франции.

Но судя по снимку, сейчас Варвара наслаждается жизнью. Подписчики Татьяны сразу это отметили: «Варвара такая уже взрослая. Какая у нее искренняя теплая улыбка. Счастья ей, пусть ее окружают только любящие люди!», «Очень редкое фото Варечки». Некоторые также заметили, что Варвара очень похожа на отца.

Кстати, сам Бондарчук в одном из недавних интервью поведал, что обожает баловать дочь. «Да. Я не скрываю, что я ее очень балую. Она любит пионы и подарки. Я всегда ей привожу много подарков. Она совершенно светлый человек, просто солнечный. Поэтому, когда устаю, не хватает жизненных сил, я прихожу к Варе — и все складывается».

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