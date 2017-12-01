Жена Авраама Руссо рассказала о семейном конфликте

С Авраамом Руссо творится что-то странное. В свое время артист клялся в вечной любви своей супруге Мореле и долгое время старался быть примерным семьянином. А сейчас Авраам разводится и грозит оставить жену без средств.

О намерении расторгнуть брак с Морелой Руссо сообщил в одном из выпусков передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир». Супруга артиста в шоке. Пара растит двух очаровательных дочерей, и Морела даже не подозревала о планах Авраама.

«Думаю, меня поймет каждая женщина, которую предали и оставили с маленькими детьми не только без средств для существования, но и в долгах. Особенно поймут те, которые, забыв о себе, жертвовали себя мужу, жили им и ради него. Вот и я полностью растворилась в муже, а поняла это, когда услышала "ты ноль, ты никто, копай себе могилу". На сегодняшний день уровень конфликта между мной и Авраамом очень высок», - написала женщина в Insta.

Морела отмечает, что пока не может принять того, что «человек, который везде афиширует свою веру, прикрывается Богом и церковью, который при венчании клялся быть рядом и в горе, и в радости и как глава семьи заботиться о своей жене и детях, отказывается от них и предает их».

Женщина полагает - Руссо банально запутался. Но она все еще верит, что Авраам соберется с силами и исправит ситуацию.

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Источник фото: Globallookpress.com