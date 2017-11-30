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Приянка Чопра поздравила Меган Маркл с помолвкой


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Приянка Чопра (Priyanka Chopra) поторопилась поздравить Меган Маркл с помолвкой. И в этом нет ничего удивительного, ведь девушки давно являются хорошими подругами. 

Болливудская актриса поздравила счастливую пару с радостным событием в Insta. «Поздравляю мою подругу и принца Гарри. Я так счастлива за тебя, Мег! Ты всегда заслуживаешь лучшего. И продолжай улыбаться своей заразительной улыбкой», - написала актриса.

Как пишет издание Hello!, Приянка и Меган встретились два года назад на вечеринке и с тех пор стали дружить. Они вместе ужинали и ходили в кинотеатр, поддерживали друг друга. Приянка открыто восхищалась Меган, говоря, что она больше, чем просто партнер для Гарри. Актриса заявила, что будет рада помочь подруге в день ее свадьбы.

В мае у Приянки спросили, не слышит ли она свадебных колоколов, когда находится рядом с Меган, на что индийская красавица ответила: «Я надеюсь, что так и будет. Она выглядит счастливой. Они великолепно смотрятся вместе».

И все же Приянка сомневается, что будет подружкой невесты на свадьбе. «Она и так будет испытывать стресс в связи с подготовкой к свадьбе. И поскольку это связано с королевским домом, то, как подруга, я не хотела бы добавлять ей переживаний», - сказала она.
 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 30.11.2017 Теги: Приянка Чопра Меган Маркл

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