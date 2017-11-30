Приянка Чопра поздравила Меган Маркл с помолвкой

Приянка Чопра (Priyanka Chopra) поторопилась поздравить Меган Маркл с помолвкой. И в этом нет ничего удивительного, ведь девушки давно являются хорошими подругами.

Болливудская актриса поздравила счастливую пару с радостным событием в Insta. «Поздравляю мою подругу и принца Гарри. Я так счастлива за тебя, Мег! Ты всегда заслуживаешь лучшего. И продолжай улыбаться своей заразительной улыбкой», - написала актриса.

Публикация от Priyanka Chopra (@priyankachopra) Ноя 27 2017 в 1:20 PST

Как пишет издание Hello!, Приянка и Меган встретились два года назад на вечеринке и с тех пор стали дружить. Они вместе ужинали и ходили в кинотеатр, поддерживали друг друга. Приянка открыто восхищалась Меган, говоря, что она больше, чем просто партнер для Гарри. Актриса заявила, что будет рада помочь подруге в день ее свадьбы.

В мае у Приянки спросили, не слышит ли она свадебных колоколов, когда находится рядом с Меган, на что индийская красавица ответила: «Я надеюсь, что так и будет. Она выглядит счастливой. Они великолепно смотрятся вместе».

И все же Приянка сомневается, что будет подружкой невесты на свадьбе. «Она и так будет испытывать стресс в связи с подготовкой к свадьбе. И поскольку это связано с королевским домом, то, как подруга, я не хотела бы добавлять ей переживаний», - сказала она.



Источник фото: Globallookpress.com