Рианна не может нормально спать

Она считается не просто поп-звездой, но и весьма влиятельной девушкой в плане стиля. Так что неудивительно, что рабочий график Рианны (Rihanna) весьма насыщенный. Но, похоже, нормально отдыхать звезда все еще не умеет.

Рианна выступила приглашенным редактором декабрьского номера Vogue Paris. Она заодно стала звездой обложки и немого рассказала о себе в сопроводительном интервью. Как призналась артистка, сейчас у нее проблемы с "переключением". РиРи редко удается быстро и спокойно переключиться на режим отдыха, и спит она, как правило, всего около 4 часов в сутки.

Артистка также рассказала о своих ролевых моделях, особо выделив покойную принцессу Диану.

Кстати, недавно Рианна была названа самой влиятельной звездой 2017 года по версии шопинг-агрегатора Lyst. Как выяснилось, стоило артистке появиться в новых джинсах или топе перед камерами фотографов, и через короткое время эти модели оказывались буквально сметены многочисленными поклонниками с торговых интернет-площадок. Кроме того, модные коллекции брендов одежды, выпущенные в сотрудничестве с певицей, также имели большой успех.

