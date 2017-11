Майли Сайрус повеселилась в леопардовом костюме

Майли Сайрус (Miley Cyrus) – экстравагантная певица, она может позволить себе немного повеселиться во время живого телевизионного выступления. Майли и ее команда продемонстрировали уважение иконе кантри-музыки во время выступления на шоу The Voice во вторник вечером.

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) Ноя 28 2017 в 8:34 PST

Выйдя на сцену в одинаковых леопардовых костюмах, Майли и ее команда (Брук Симпсон, Эшленд Крафт и Джанис Фриман) исполнили песню Шанайи Твейн (Shania Twain) Man! I Feel Like a Woman, которую та выпустила в 1999 году, пишет издание People.

Твейн выступала в качестве советника участникам шоу и судьи в 12 сезоне. Перед выступлением Сайрус подразнила ее леопардовым костюмом в Insta. В леопардовом пальто Шанайя появлялась в клипе 1998 года That Don’t Impress Me Much. Позднее во время шоу Фриман была изгнана из команды Майли. Сайрус обратилась в Insta, чтобы поделиться разочарованием.

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) Ноя 28 2017 в 3:39 PST

«Джанис, ты моя звезда навсегда! Я уверена, что Америка совершила ошибку сегодня. Я уверена, что ты была достойна выйти на сцену в следующий понедельник. Тебя будет не хватать!» - написала Майли. Потом она добавила: «Но это не конец! Это только начало для нас, детка!»