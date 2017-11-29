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Дженнифер Лоуренс рассказала, с кем бывает грубой


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Дженнифер Лоуренс (Jennifer Lawrence) - девушка успешная и привлекательная. У актрисы множество поклонников. Однако Дженнифер признается, что она иногда бывает «невероятно грубой» и «просто ужасной», когда встречается с ними на улице.

Беседуя с Адамом Сэндлером (Adam Sandler) в эфире Variety Studio: Actors On Actors, 27-летняя обладательница «Оскара» призналась, что грубое поведение в обществе поклонников является ее способом защитить себя. «Как только я оказываюсь в общественном месте, я становлюсь невероятно грубой. Это единственный известный мне способ защитить себя», - заявила актриса.

Дженнифер продемонстрировала в студии ледяной взгляд и резкие жесты, которые она использует, когда видит, что кто-то пытается приблизиться к ее столику в ресторане, и добавила, что отказывает каждый раз, когда кто-то пытается сделать с ней селфи, сообщает Daily Mail.

Актриса при этом заявила, что для комедийных актеров все еще сложнее, потому что все считают, что они их лучшие друзья. Она рассказала, что каждый раз, когда она выходит куда-либо с ее подругой Эми Шумер (Amy Schumer), это становится проблемой. Она пытается справляться с проблемой, но чаще всего Дженнифер приходится говорить фразы наподобие: «Сегодня воскресенье. У меня выходной», чтобы избавиться от навязчивых фанатов.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 29.11.2017 Теги: Дженнифер Лоуренс

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