Риз Уизерспун мечтала походить на Николь Кидман

Риз Уизерспун (Reese Witherspoon) и Николь Кидман (Nicole Kidman) произвели впечатление на светских обозревателей, появившись вместе в понедельник на красной дорожке Gotham Independent Film Awards. Актрисы продемонстрировали воссоединение персонажей сериала «Большая маленькая ложь».

На церемонии, которая проходила в Нью-Йорке, Кидман получила награду за достижения в кинематографе. Уизерспун представила свою коллегу и подругу на вручении, и слова ее были полны любви. «Я была одной из самых преданных ее поклонниц с тех пор, как увидела ее первый фильм "Мертвый штиль"», - призналась Уизерспун, описывая Кидман в том фильме как одновременно хрупкую и сильную.

«Я увидела тот фильм, когда была еще совсем девочкой. И подумала тогда - вот моя героиня, вот тот тип женщины, какой я хочу быть», - отметила Риз.

К счастью для Уизерспун, ей довелось работать с Николь на съемочной площадке сериала «Большая маленькая ложь». «В прошлом году мне очень повезло, и я получила возможность работать вместе с ней. Она пришла на площадку и просто стала той женщиной, Селестой Райт, матерью двоих детей, женой богатого человека, имеющей темный секрет глубоко в сердце», - рассказала Уизерспун, отметив, что история рассказывает о тех подавляющих взаимоотношениях, через которые приходится пройти многим женщинам. Она верит, что фильм помог многим понять, с какими унижениями приходится сталкиваться женщинам, пишет издание People.

Обращаясь к Кидман, Уизерспун сказала: «Быть знакомой с тобой - значит любить тебя. Спасибо тебе».

Согласно TVLine, весной 2018 года HBO намеревается начать съемки второго сезона сериала «Большая маленькая ложь».



Источник фото: Globallookpress.com